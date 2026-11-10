Costo delle ricarica domestica: Italia quinta più cara in Europa

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L’Italia è tra i Paesi europei in cui costa di più la ricarica domestica di un’auto elettrica. Secondo la ricerca Switcher – The Cost of Charging Electric Cars in Europe (2026) che ha confrontato i prezzi dell’elettricità domestica in 37 Paesi europei, il nostro Paese si colloca al quinto posto della classifica dei più cari, dietro Irlanda, Germania, Belgio e Austria. Per percorrere 100 km con un’auto elettrica servono in media 5,27 euro, mentre una ricarica completa costa 23,17 euro.

Lo studio, aggiornato al 3 novembre 2026, mette in evidenza differenze significative tra i diversi mercati europei. A determinare il costo non è soltanto il prezzo dell’energia, ma anche la capacità delle batterie e l’efficienza delle automobili considerate.

Spendiamo 5,27 euro per 100 km. Peggio di noi Irlanda, Germania e Belgio

In cima alla graduatoria troviamo l’Irlanda, dove una ricarica completa costa mediamente 28,55 euro, con una spesa di 6,49 euro per 100 km. Seguono Germania, con 26,68 euro per una ricarica e 6,07 euro ogni 100 km, e Belgio, rispettivamente con 26,36 e 6 euro.

Al quarto posto c’è l’Austria, con 24,04 euro per il pieno e 5,47 euro per 100 km. Subito dopo arriva l’Italia. Da notare che la quota di immatricolazioni di auto elettriche nel mese di ottobre sono state: 34% in Germania, 48,5% in Belgio, 34,9% in Austria e 43,6 in Irlanda. In Italia il 6,1%! Il costo della ricarica, evidentemente, è un freno solo per il mercato italiano.

Ecco i dieci Paesi europei dove ricaricare a casa costa di più

Posizione Paese Ricarica completa Costo per 100 km 1 Irlanda 28,55 € 6,49 € 2 Germania 26,68 € 6,07 € 3 Belgio 26,36 € 6,00 € 4 Austria 24,04 € 5,47 € 5 Italia 23,17 € 5,27 € 6 Svezia 22,58 € 5,13 € 7 Polonia 22,12 € 5,03 € 8 Repubblica Ceca 21,27 € 4,84 € 9 Romania 20,91 € 4,76 € 10 Finlandia 19,87 € 4,52 €

Il dato italiano è particolarmente interessante se confrontato con quello di altri grandi mercati europei. In Francia, per esempio, una ricarica completa costa 18,33 euro e percorrere 100 km richiede 4,17 euro. Si scende a 18,50 euro per il pieno e 4,21 euro ogni 100 km in Spagna. E infine in Portogallo, rispettivamente, 17,46 e 3,97 euro.

Dal 2021 a oggi, in Italia, 2,87 euro in più a pieno

La differenza rispetto all’Italia è dunque di circa un euro in meno per 100 km. Un divario che, moltiplicato per le percorrenze annuali di un automobilista, può diventare significativo.

Inoltre la ricerca dimostra che in Italia, gli automobilisti elettrici pagano ora 2,87 euro in più per ricaricare completamente il proprio veicolo rispetto a quanto riportato nel nostro ultimo studio del 2025. E fare il pieno elettrico a casa incide per il 5,5% sul reddito netto medio settimanale, a fronte della media europea del 3,6%. In Norvegia, invece, la spesa settimanale è di appena l’1,82%.

Turchia e Georgia sono i Paesi più convenienti

All’estremo opposto della classifica troviamo soprattutto Paesi dell’Europa centro-orientale e sud-orientale.

La Turchia è il mercato più conveniente: una ricarica completa costa appena 4,85 euro e percorrere 100 km richiede circa 1,10 euro. Segue la Georgia, con 5,39 euro per il pieno e 1,23 euro ogni 100 km. Terzo posto per il Kosovo, dove la ricarica costa 6,41 euro.

Tra gli altri Paesi particolarmente convenienti figurano Bosnia-Erzegovina (7,34 euro per una ricarica), Montenegro (7,66 euro), Ungheria (8,40 euro) e Albania (8,78 euro).

La differenza tra Italia e Turchia è notevole: ricaricare a casa un’auto elettrica costa nel nostro Paese quasi cinque volte tanto.

Come è stata calcolata la classifica: i criteri statistici

Un aspetto importante della ricerca di Switcher riguarda la metodologia adottata. Non si tratta di una semplice graduatoria basata sul prezzo medio dell’elettricità nei diversi Paesi, ma di un confronto che prende in considerazione anche le caratteristiche tecniche delle automobili.

In particolare, lo studio utilizza quattro passaggi:

Selezione delle automobili : sono stati individuati i 20 modelli di auto elettriche a batteria (BEV) più venduti in Europa nell’agosto 2026, sulla base dei dati di CleanTechnica e José Pontes.

: sono stati individuati i 20 modelli di auto elettriche a batteria (BEV) più venduti in Europa nell’agosto 2026, sulla base dei dati di CleanTechnica e José Pontes. Caratteristiche delle batterie e autonomia: per ciascun modello sono stati utilizzati i dati di EV Database relativi alla capacità effettivamente utilizzabile della batteria (usable battery capacity) e all’autonomia reale (EVDB Real Range).

Prezzi dell’elettricità: per ogni Paese sono stati raccolti i prezzi dell’energia elettrica per le utenze domestiche pubblicati da Eurostat. La ricerca utilizza le tabelle più recenti disponibili, aggiornate al 19 ottobre 2026, riferite al primo semestre dell’anno.

Calcolo dei costi: il costo di una ricarica completa è stato ottenuto moltiplicando la capacità utilizzabile della batteria di ciascun modello per il prezzo dell’elettricità nel Paese considerato. Per calcolare il costo di percorrenza di 100 km, il costo della ricarica completa è stato diviso per l’autonomia reale del veicolo e moltiplicato per 100.

La ricarica pubblica fino al 60% più cara

La classifica riguarda esclusivamente la ricarica domestica e non quella presso le colonnine pubbliche. Inoltre, il metodo utilizza i prezzi dell’elettricità e le caratteristiche delle vetture, non i consumi effettivi di una flotta di automobilisti. Non vengono quindi considerati gli eventuali costi aggiuntivi dovuti alle perdite durante la ricarica, né le differenze tra tariffe orarie e contratti individuali.

Switcher sottolinea che ricaricare presso le infrastrutture pubbliche è sempre più costoso. In particolare, secondo la ricerca, il prezzo può arrivare a essere superiore del 60%, soprattutto utilizzando le colonnine di ricarica rapida.

La ricerca segnala anche che le auto elettriche possono garantire costi di esercizio fino al 74% inferiori rispetto a modelli diesel comparabili. Un vantaggio che dipende naturalmente dal prezzo dell’energia, dalle percorrenze e dalle modalità di ricarica.