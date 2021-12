Costo delle batterie giù di un altro 6% nel 2021. Secondo BloombergNEF, il prezzo medio è sceso a 132$/kWh, dai 140$/kWh del 2020. Ma il ribasso è ancora più consistente per le batterie della auto elettriche, a 118 dollari.

Costo delle batterie per EV a 118 $/kWh nel 2021

Eravamo sopra i 1.200 dollari/kWh poco più di dieci anni fa: da allora, grazie a un continuo progresso tecnologico, il prezzo delle batterie scende vertiginosamente. Facendo sperare in un ribasso anche nei prezzi finali delle auto elettriche, dato che la batteria è la componente di costo più gravosa. Ogni anno si erode qualche punto percentuale, ma un taglio più netto è atteso con l’arrivo, a metà decennio, delle batterie allo stato solido. Già ora, comunque, i produttori di auto possono contare su listini in continuo calo: “A livello di cella, i prezzi medi erano di soli 97 $/kWh. Ciò indica che, in media, le celle rappresentano l’82% del prezzo totale della confezione. Negli ultimi due anni, il rapporto tra costi delle celle e della confezione si è discostato dal tradizionale rapporto 70:30, a causa di cambiamenti nel design dell’imballaggio“, spiegano Bloomberg.

Costo delle batterie: Cina molto più competitiva di Europa e Usa

Resta però un gap importante tra i produttori delle diverse aree del mondo. La Cina rimane il paese con i prezzi più bassi. Valutato da Bloomberg a 111 $/kWh, è rispettivamente del 40% e 60% inferiore rispetto agli Stati Uniti e all’Europa. Quest’ultima, in particolare, solo ora si sta attrezzando con produzioni di massa e tecnologia propria, a partire dalla nascita di Northvolt. Questo calo generale dei prezzi, comunque, si spiega sia con il “ridimensionamento” della produzione sia con l’uso di nuovi prodotti chimici. Le batterie litio-ferro fosfato (LFP) hanno permesso di limitare il costoso uso del cobalto a livello del catodo. In media, le LFP risultano quasi il 30% più economiche delle NMC (Nickel-Manganese-Cobalto). Ma l’immediato futuro è condizionato dal trend al rialzo del prezzo delle materie in atto dalla seconda metà di quest’anno. “Da settembre i produttori cinesi hanno aumentato i prezzi del LFP dal 10 al 20%”, stima il rapporto.

Rimbalzo dei prezzi nel 2022 per i costi delle materie prime

Originariamente si prevedeva un prezzo medio di $100/kWh entro il 2024, ma ora il traguardo potrebbe essere posticipato di due anni. E il 2022 vedere un leggero ritocco al rialzo, a $135/kWh. Una brutta notizia per chi sperava in un rapido calo anche nei prezzi finali delle auto elettriche. E anche per i produttori di auto, in particolari quelli europei, che devono vendere un certo numero di EV per centrare i limiti UE sulle emissioni. Ci sarà chi, per evitare multe salate, dovrà comprimere se non addirittura eliminare i margini di guadagno. Ma la realtà è questa: “Sebbene i prezzi delle batterie siano diminuiti nel 2021, i costi sono aumentati nella seconda metà dell’anno. Stimiamo che in media il prezzo di una cella NMC (811) sia superiore di $ 10/kWh nel quarto trimestre rispetto ai primi tre mesi, con prezzi ormai prossimi a $110/kWh”, conferma James Frith, autore principale del rapporto. Ad essere aumentato in modo consistente è il litio, a causa di una domanda crescente e dei tagli di produzione in Cina. Secondo Bloomberg, comunque, non è un trend di lungo periodo e la curva dei prezzi dovrebbe poi ricominciare a scendere.