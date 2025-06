Costi di ricarica, l’Italia è la settima più cara in Europa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’Italia è il settimo Paese più caro d’Europa per i costi di ricarica di veicoli elettrici. Una nuova conferma viene dall’analisi del sito di comparazione irlandese Switcher.ie che ha utilizzato i dati più recenti di Eurostat e ha analizzato i costi di ricarica domestica per le 25 auto elettriche a batteria più vendute.

Nel 2024, il costo medio della ricarica completa* in Europa era di 13,83 euro e un viaggio su strada di 100 km costa 3,79 euro. Rispetto all’anno precedente i costi sono cresciuti dello 0,5%, sempre nella media, anche se con significative differenze da Paese a Paese. In Italia una ricarica completa costa 20,30 euro e 100 km si percorrono mediamente con 5,57 euro.

Germania, Danimarca e Irlanda sono i Paesi più costosi in Europa con costi fino a 25,73 euro per ogni carica completa. I più economici sono invece Turchia, Georgia e Kosovo con un costo minimo di appena 4,05 euro.

I 10 paesi più costosi per ricaricare un’auto elettrica

I Paesi più costosi da ricaricare per i veicoli elettrici tendono ad avere una quota di mercato dei veicoli elettrici più elevata nelle vendite di auto nuove e un maggior numero di veicoli elettrici e ibridi in circolazione. Nonostante gli elevati prezzi dell’elettricità, i costi di ricarica sono inferiori in rapporto al reddito medio, ad eccezione della Repubblica Ceca, che ha recentemente registrato un’impennata nelle vendite di veicoli elettrici grazie alla introduzione di generosi incentivi all’acquisto.

Rango Paese Costo per kWh Costo per carica completa e costo per per 100 km 1 Germania €0,394 €25,73 €7,06 2 Danimarca €0,376 €24,56 €6,74 3 Irlanda €0,370 €24,14 €6,62 4 Belgio €0,331 €21,62 €5,93 5 Repubblica Ceca €0,330 €21,55 €5,91 6 Cipro €0,325 €21,21 €5,82 7 Italia €0,311 €20,30 €5,57 8 Liechtenstein €0,309 €20,15 €5,53 9 Francia €0,293 €19,09 €5,24 10 Finlandia €0,273 €17,81 €4,88

…e i 10 paesi più economici

Le zone d’Europa più economiche in cui guidare un veicolo elettrico si trovano principalmente nell’Europa centrale e sudorientale, dove possedere un veicolo elettrico è meno diffuso.

Questi Paesi tendono ad avere vendite inferiori e una quota di mercato dei veicoli elettrici inferiore a causa dei costi proibitivi di molti veicoli elettrici e ibridi. Sono anche meno convenienti da gestire se si confrontano i costi con i guadagni medi.

Rango Paese Costo per kWh Costo per carica completa e costo per 100 km 1 Turchia €0,062 €4,05 €1,11 2 Georgia €0,070 €4,59 €1,26 3 Kosovo €0,075 €4,87 €1,34 4 Bosnia ed Erzegovina €0,091 €5,91 €1,62 5 Montenegro €0,100 €6,55 €1,80 6 Ungheria €0,103 €6,73 €1,85 7 Serbia €0,111 €7,23 €1,98 8 Albania €0,115 €7,50 €2,06 9 Bulgaria €0,122 €7,94 €2,18 10 Malta €0,130 €8,49 €2,33

Eoin Clarke, Direttore Commerciale di Switcher.ie sottolinea che sebbene i prezzi dell’elettricità non siano tornati ai minimi pre-pandemici «il peggio della crisi energetica sembra essere passato e i costi di gestione dei veicoli elettrici sono ancora ben lontani dall’essere così onerosi dal punto di vista finanziario come quelli delle auto a benzina o diesel».

Il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta

Forse anche per questo nei primi mesi del 2025 le vendite di auto elettriche hanno ricominciato a crescere. Le performances più spettacolari si registrano in Spagna, Italia e Repubblica Ceca con aumenti fino al 140%. Belgio, Germania e paesi scandinavi sono in ripresa, mentre solo la Francia è in controtendenza rispetto all’inizio dello scorso anno, quando le vendite furono spinte dal boom dell’incentivo “leasing sociale”. Nel complesso la prima metà del 2025 dovrebbe chiudersi nell’Ue con vendite in crescita del 24%.

Switcher.ie stima che il 2025 potrebbe essere un anno molto favorevole alla diffusione delle auto a batteria: i prezzi stanno scendendo, il mercato dell’usato sta prendendo piede, l’infrastruttura di ricarica sta migliorando. Inoltre in molti Paesi si stanno introducendo piani “intelligenti” di fornitura dell’elettricità e le compagnie di assicurazione presentano polizze su misura per i possessore di veicoli elettrici.

