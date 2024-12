Costi di ricarica assurdi, perché non lo denunciate? Due lettori tornano sul tasto dolente: uno per chiedere incentivi, l’altro per segnalare l’ennesimo rincaro. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Costi di ricarica assurdi (1) “Perché non lo denunciate? Servono qui gli incentivi…”

“Non riesco a spiegarmi perché non denunciate gli assurdi costi di ricarica pubblica, quando i costi dell’energia dovrebbero essere addirittura inferiori a quelli privati. Inoltre, se ci fosse una partecipazione statale, il risultato sarebbe superiore sicuramente a quello degli incentivi sull’acquisto“. Giulio Glauco Maria Nocera

Costi di ricarica assurdi (2) Anche EVDC rincara, tutte le tariffe a 1 euro

“Salve, solo due parole per dirvi che ho notato il blitz di EVDC, ha portato tutte le tariffe ad 1 EURO! Fortunatamente non ho caricato il borsellino. Saluti“. Antonio Musitelli

Lo diciamo da anni, ma chi dovrebbe sentire…

Risposta. Sono anni che diciamo che i costi della ricarica pubblica sono insostenibili. Ma i gestori delle grandi reti di colonnine respingono le critiche, sostenendo di essere essi stessi vittime di questo mercato. Con così poche auto elettriche in circolazione, dicono, non riusciamo a coprire i costi e siamo costretti a tenere tariffe alte, in molti casi il doppio di Paesi a noi vicini come la Francia. La palla passa così nel campo dei produttori di auto, i quali però rivoltano la frittata dicendo che finché il costo del rifornimento è così alto vendere veicoli elettrici è un’impresa. Dovrebbe essere il governo a prendere in mano la questione, ma al momento non risulta un interesse del ministro Adolfo Urso sul tema. Quanto alla proposta di mettere gli incentivi non sull’acquisto dell’auto, ma sulle ricariche, beh, se ne può discutere. Anche se si continua a parlare di favorire i redditi più bassi, mentre di un bonus alla colonnina usufruirebbe anche chi guida una Rolls Royce elettrica.