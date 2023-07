Costi della ricarica fuori controllo, serve un tetto imposto dal governo. È la proposta di Paolo, un lettore bresciano che spiega perché l’elettrico non decolla. Aggiungendosi così ad altri lettori che lamentano il caro-elettrico. Vaielettrico risponde. Come sempre potete scrivere all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Solo Tesla e i cinesi hanno prezzi competitivi…

“Sono un assiduo lettore del vostro sito, nonché convinto sostenitore della mobilità elettrica. I suoi rendimenti e la possibilità di sfruttare, con perdite minime, le energie rinnovabili sempre più disponibili la pongono in condizione di enorme vantaggio su qualunque combustibile. Quindi nessun dubbio: il futuro deve essere elettrico. I dubbi però nascono riguardo alle politiche attuali di costruttori, distributori di energia e legislatori. I costruttori devono fare più sforzi per proporre auto più economiche e soprattutto utilitarie elettriche. Lo so che siamo all’inizio della mobilità elettrica e che ci si arriverà sicuramente, bene gli incentivi per stimolare il settore e accelerare i tempi. Ma se l’obiettivo è quel famoso 2035 direi che siamo ancora troppo lontani, solo Tesla e qualche azienda cinese stanno percorrendo la strada dell’auto per tutti. Molti puntano ancora solo alla supercar o a mezzi decisamente “fuori mercato” per la maggior parte degli Italiani. Mancano auto appetibili di segmento A e B, il mercato prevalente in Italia.

Anche da riparare le EV sono troppo costose

“Altro sforzo necessario da parte dei costruttori riguarda l’affidabilità e i costi di riparazione dei mezzi. È vero, l’elettrico si guasta meno, ma quando si guasta con i costi attuali di riparazione spesso diventa antieconomico riparare auto anche recenti. Ok, le batterie hanno spesso garanzie più lunghe e ci sono estensioni di garanzia, ma non basta. Non si può buttare un auto di 6-7 anni perché si rompe un motore o una batteria, se lo scopo è l’ecologia a la decarbonizzazione non può passare dall’usa e getta. È necessario che i costruttori offrano da subito ricambi rigenerati (Tesla se non sbaglio con le batterie già lo fa). E, se i costruttori non ci arrivano, devono essere i legislatori a imporre la riparabilità dei componenti fondamentali (non è difficile già lo stanno facendo per i motori delle e-bike). Un motore deve poter essere smontato e riparato ed i costruttori obbligati a fornire i dati alle officine specializzate e qualunque batteria deve poter essere rigenerata“.

Costi della ricarica fuori controllo, non bastano gli abbonamenti

“Le ricariche: è inutile che si continui a dire che per spendere meno è necessario fare contratti in abbonamento e non “a consumo”. Oggi gran parte degli utilizzatori ricarica a casa e non ha consumi mensili fissi. Ma solo la necessità saltuaria, durante i viaggi più lunghi, di ricaricare in modo semplice, veloce ma anche economico. Quindi ben vengano le stazioni in alta potenza incentivate in tutti i modi, ma sui prezzi non ci siamo. Non è sufficiente la “scusa” che le colonnine costano e vanno ammortate per imporre prezzi quasi 10 volte maggiori della tariffa domestica (su alcuni operatori sfiori l’euro a KWh). È necessario che, assieme agli incentivi per installare nuovi punti di ricarica, vengano messi dei tetti ai prezzi. Mentre per chi non ricarica da casa è necessario vengano ampliate le colonnine a bassa potenza ed eliminate le penali notturne (qualcosa si sta già facendo ma non basta)“.

Costi della ricarica fuori controllo: intervenga il governo

IN CONCLUSIONE. “I governi ed i legislatori europei in questa fase non possono limitarsi a fissare delle date o stanziare incentivi e lasciar fare tutto il resto al mercato. Cosa che, abbiamo visto in altre occasioni, soprattutto in Italia non ha mai funzionato. I governi devono intervenire, fissare regole precise, non permettere la speculazione fine a se stessa! Altrimenti l’auto elettrica per tutti non arriverà mai. E rischiamo, come peraltro in Italia sta già avvenendo, che dubbi e paure del cambiamento prevalgano sulla logica di un sistema che può e deve portare vantaggi a tutti“. Paolo da Brescia

Risposta. Il governo non interverrà sui prezzi della ricarica. Potrebbe farlo l’Antitrust, se ravvisasse cartelli i pratiche di concorrenza scorretta, sulla falsariga dell’indagine appena aperta sui prezzi della benzina. Cosa di cui al momento non si ha notizia per la ricarica. E gli abbonamenti, al momento, ci sembrano l’unica arma per difendersi.