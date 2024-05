Costi chilometrici auto elettriche: l’ACI chiarisce

Costi chilometrici: chiarimento dall’ACI dopo le perplessità di un lettore riguardo ai rimborsi/km per l’auto elettrica privata (una MG4) usata per viaggi aziendali.

Costi chilometrici, l’ACI: “Non si utilizzano i valori da Gazzetta Ufficiale…”

A quali valori si deve fare riferimento? Sul nostro forum ci ha scritto Marco Cilione dell’ACI, che ringraziamo, chiarendo come stanno le cose: “Occupandomi in ACI di costi km, credo di poter dare una risposta chiara sull’argomento. Per i rimborsi km non è corretto utilizzare i valori pubblicati in Gazzetta Ufficiale (anche se molte aziende lo fanno per comodità), perchè hanno come fine il calcolo del fringe benefit di un vettura (auto aziendale utilizzata anche per motivi personali). Per i rimborsi km si deve consultare il sito ACI http://www.aci it al link Costi chilometrici. Solita registrazione come per qualunque sito web e quindi si arriva alla consultazione dei modelli presenti in archivio (che sono molti di più di quelli presenti in Gazzetta Ufficiale). La MG4 è presente (in 3 diversi modelli) selezionando Fuoristrada-Suv e non Autovettura. Buona consultazione!“.

Un esempio degli importi per la MG4

Eseguendo l’operazione si arriva per ogni modello e versione a una pagina in cui sono pubblicate tre tabelle. Le prime due sono riferite al dettaglio dei costi delle varie voci che contribuiscono a formare i costi al km. Come carburante (sic), assicurazione, pneumatici, manutenzione, quota capitale e interessi. Mentre la terza dà il vero e proprio costo chilometrico, che per la MG4 in questione (versione con 51 kWh di batteria) è riassunto nella tabella qui sopra. Si va da 5 a 50 mila km annui e, ovviamente, più il costo/km diminuisce, per effetto dei minori ammortamenti. Per la MG4 si va dagli iniziali 0,742/km dopo i primi 5 mila km a 0,2740 a 50 mila. Per la Tesla Model Y, l’elettrica più venduta, il costo km è 1,214 euro dopo 5 mila km, per poi scendere a 0,7242 (10 mila) e a 0,4065 a 50 mila.