Costerà il 13% in meno la Model Y Standard, la versione primo-prezzo dell’auto elettrica più venduta in Italia. Tesla ha pubblicato i prezzi per gli Stati Uniti e il taglio è di questa portata.

Costerà il 13% in meno: circa 40 mila euro, 29 mila con l’incentivo

Se la percentuale di riduzione sarà confermata anche per l’Italia, (probabile), siamo sui 40 mila euro che avevamo ipotizzato. E qui si apre uno scenario interessante, perché questa versione base, Standard, rientra negli incentivi in arrivo, che hanno il limite di prezzo a 42.700 euro. Con la possibilità di portarsi a casa una Model Y pagando non più di 29 mila euro (o 31 mila se il bonus è di 9 mila euro). Certo, si tratta di una versione più povera dell’attuale allestimento d’ingresso, che da noi costa 45.970 euro. Con interni più spartani e un look esteriore meno sofisticato. E l’autonomia dovrebbe essere di circa 450 km, rispetto ai 500 km della RWD, che sarà ribattezzata Premium. Ma, visto il prezzo e le dimensioni dell’auto, è comunque un range tutt’altro che disprezzabile.

Inizio produzione e consegne già dalle prossime settimane