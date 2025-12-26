Costa come il diesel un viaggio lungo in elettrico. È quanto sostiene un lettore dopo una trasferta da Meda (Pavia) alla Sicilia con la sua Renault Megane 60 kWh, motore 220 Cv. Ecco com’è andata e quanto ha speso per le ricariche.

di Alfio Fabio Cannavò

“V orrei condividere, dopo il primo bilancio di un mese in elettrico, il primo lungo viaggio. Viaggio che solitamente faccio due volte l’anno (in estate e a Natale, per tornare a casa). Come consigliato da chi ha più esperienza di me, ho prima programmato nei minimi dettagli le fermate da effettuare. Anche per risparmiare un po’. orrei condividere, dopo, il. Viaggio che solitamente faccio due volte l’anno (in estate e a Natale, per tornare a casa). Come consigliato da chi ha più esperienza di me,nei minimi dettagli le fermate da effettuare. Anche

Costa come il diesel… / Da Meda alla Sicilia: in autostrada ricariche da 0,61, a 0,67

Partenza alle 11 di sabato mattina. Ho effettuato la prima fermata a Modena (invece di Secchia Ovest sono uscito dall’autostrada verso il centro commerciale grande Emilia, a pochi passi. Sfruttando un codice sconto con Electra. Nel frattempo abbiamo pranzato. Poi proseguendo per tutta la A1 nessun problema (ricarica con tessera rfid Stations-e a 0,61). Ultima ricarica in A1 a Teano, sufficiente per arrivare fino a Padula sulla A2. A poche centinaia di metri colonnina Ewiwa con rfid Electroverse caricando a 0,67 in un lampo. Anche per rispondere a quel lettore che non riusciva a ricaricare sulla colonnina medesima. Ma come si fa a non avere delle tessere per le emergenze? Lo so pure io elettrico da poco più di un mese…

Tante Enel X anche nel mio paese, Aci Sant’Antonio

Proseguendo il viaggio, fermata a Cosenza Ovest (Free to X) e ultima ricarica a Lamezia ovest (Enel X 60 kw). Qui ho caricato a sufficienza per arrivare a casa al 20%. La soddisfazione più grande è stata calcolare l’arrivo a Villa S. Giovanni (imbarco ai traghetti) alle 7 di mattina e così è stato. Oltre ad imbarcare subito verso la Sicilia. Nel mio paese, Aci Sant’Antonio (CT), con sorpresa (già verificato l’estate scorsa) ci sono diverse colonnine Enel x 120 kW una a 100 mt da casa di mia mamma. Comodissima, dopo le 20 carico con il 30 % di sconto. Colonnina che il giorno in cui sono arrivato era fuori servizio, l’indomani già sistemata in un lampo. Forse perché essendo in un punto strategico, a pochi km dall’autostrada sempre molto utilizzata, c’era interesse ad farla tornare subito operativa.

Costa come il diesel… / I gufi prevedevano un viaggio disastroso, invece…

In conclusione. Se sono riuscito io da neofita a fare un viaggio così lungo ci può riuscire chiunque, basta programmare prima della partenza. Fondamentale. I costi sono stati quasi simili a quelli della mia auto diesel precedente. Ovviamente facendo attenzione ad utilizzare le app appropriate nelle colonnine. E non considerando la ricarica iniziale fatta a casa con wallbox, partendo al 90 %. Avevo piacere a condividere questa esperienza, dato che alla vigilia del viaggio i gufi prevedevano che arrivavo sopra un carro attrezzi. E c’era chi con sfottò credeva che alla fine per paura avremmo scelto di viaggiare con la vecchia Punto Multijet. Tutti rimasti a bocca asciutta e cucita (non potendo dire “te l’avevo detto“).