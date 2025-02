Così Reinova allunga la vita alle batterie

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un rivoluzionario pacchetto di servizi messo punto dall’azienda modenese Reinova promette di allungare la vita delle batterie di autotrazione. Ne seguirà l’intero ciclo di vita, dal monitoraggio avanzato al trasporto, dalla formazione del personale fino alla riparazione on site. L’offerta è unica nel suo genere in Europa. Si rivolge a dealer, officine, carrozzerie e gestori di flotte.

Corcione: “La mobilità elettrica richiede nuove competenze e servizi innovativi

«La transizione verso la mobilità elettrica è una sfida complessa che richiede competenze specifiche e soluzioni innovative – spiega Giuseppe Corcione, cofondatore e CEO di Reinova-. Con questo pacchetto di servizi, Reinova si posiziona come partner strategico per tutti gli attori della filiera, offrendo un supporto completo e all’avanguardia per la gestione sicura, efficiente e sostenibile delle batterie EV».

Riparazione on site e monitoraggio avanzato

Il pacchetto si compone di 5 tipologie di servizio:

Riparazione On-Site: riparazione e messa in sicurezza delle batterie direttamente presso le sedi dei clienti . Un’unità mobile, dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia e personale altamente qualificato, interviene per effettuare diagnosi , riparazioni , sostituzioni e certificazioni dei componenti . Il servizio, attualmente attivo in Europa, è in fase di espansione in Asia e America. Questo elimina la complessa e rischiosa spedizione di batterie difettose.

Revolution Platform: trasporto sicuro di batterie esauste o danneggiate, grazie a . una gamma di contenitori ignifughi e anti-shock, certificati secondo le normative ADR per il trasporto di merci pericolose. Garantisce la massima protezione durante il trasferimento verso gli hub Reinova per lo smaltimento, il riciclo, la riparazione o la messa in sicurezza. La piattaforma include sistemi di monitoraggio avanzato (temperatura, stato della batteria) per la tracciabilità completa.

Smart Detection Platform: Per la sicurezza di garage, officine e aree di stoccaggio, la soluzione Reinova include dispositivi portatili (smart device) per il rilevamento precoce del venting (rilascio di gas) dalle batterie. In caso di anomalia, il sistema attiva automaticamente chiamate di emergenza ai numeri preimpostati e alla centrale operativa Reinova, garantendo un intervento tempestivo. Per le flotte di veicoli, sono disponibili sistemi di detection con trasmissione GPS delle informazioni.

Stoccaggio Sicuro: Reinova fornisce sistemi di stoccaggio (sia in vendita che a noleggio) per batterie smontate, dotati di tutti i sistemi di sicurezza necessari (es. rilevamento venting, sistemi di allagamento automatici).

Sicurezza e formazione per gestire le batterie

Formazione Specialistica: E’ un servizio di training certificato per operatori del settore, con focus su gestione avanzata delle batterie, protocolli di sicurezza, handling e ricondizionamento dei sistemi elettrici.

Fondata nel 2021 a Soliera (MO), cuore della Motor Valley emiliana, Reinova si propone come il primo innovativo polo di eccellenza italiano per lo sviluppo e la validazione di componenti per il Powertrain elettrico e ibrido. Dal 2024 fa parte del gruppo HB4 della famiglia Bruno grazie al quale ha avviato l’espansione all’estero con proprie strutture negli Emirati Arabi Uniti.

