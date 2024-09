Cosa succede alle colonnine Ewiva nel napoletano?

Cosa succede alle colonnine Ewiva nella zona di Napoli? Ce lo chiede un lettore, Roberto, che ha riscontrato problemi su quella rete. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono di Napoli e sono un vostro assiduo lettore. Posseggo un veicolo elettrico (Honda E) personale, più diversi veicoli elettrici aziendali, in quanto titolare di una società di telecomunicazioni.

Vi scrivo perché stiamo notando molte difficoltà con le stazioni di ricarica della società EWIVA. Le colonnine di questa società sono spesso spente, dismesse, in manutenzione oppure semplicemente non parte la ricarica (siamo abbonati business ENEL X).

Che succede? Avete qualche informazione in più in merito? „ Roberto Gargiulo

“Da una prima verifica, non risultano disservizi generalizzati sulla rete e, sul territorio campano, al momento risultano in essere solo le seguenti attività di manutenzione:

Sito Ewiva di Pomigliano D’Arco (Napoli), su cui sono in corso delle attività di manutenzione necessarie a seguito di atti vandalici;

(Napoli), su cui sono in corso delle attività di manutenzione necessarie a seguito di atti vandalici; Sito Ewiva di San Vitaliano (Napoli) in manutenzione tecnica da pochi giorni.

Per Ewiva è prioritario offrire un’esperienza di ricarica accessibile, veloce e intuitiva a ogni e-driver, sul tutto il territorio nazionale e in qualsiasi momento. Per questo motivo, Ewiva invita il vostro lettore a contattare il Servizio Clienti: fornendo maggiori dettagli sugli eventuali disservizi riscontrati (come ad esempio data/ora della ricarica, ID della stazione, eventuali descrizioni di anomalie) gli operatori Ewiva saranno a sua completa disposizione per offrire un supporto mirato. A questa pagina è possibile trovare tutti i contatti utili (numero telefonico, mail, form, chatbot): https://ewiva.com/help/.„

ATTENZIONE Precisiamo che la segnalazione ci è stata inoltrata a Ferragosto e la risposta dell’azienda è arrivata il 19 agosto. Per un disguido pubblichiamo entrambe in ritardo, quando la situazione potrebbe essere mutata. Ce ne scusiamo con entrambi e con i lettori.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –