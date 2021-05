Cosa si guasta su un’auto elettrica? La vecchia batteria al piombo

Incredibile ma vero: l’unica cosa che accomuna auto elettriche e auto termiche è…il guasto più frequente, vale a dire, per entrambe, la vecchia cara batteria al piombo da 12 V. Ce lo dice uno studio statistico appena pubblicato dall’automobil club tedesco ADAC.

Lo studio prende in esame un campione mastodontico: tutte le vetture nuove immatricolate in Germania fra il 2011 e il 2018 con una diffusione minima di 10 mila esemplari. Tutte insieme hanno registrato l’anno scorso la bellezza di 3.386 milioni di guasti. Una cifra apparentemente enorme, ma in realtà inferiore del 10% rispetto all’anno precedente. Ciò non deve stupire perchè in Germania, come in tutta Europa, il lock down da Covid 19 ha prodotto un analogo calo del traffico veicolare.

Ma l’incidenza è superiore per le elettriche

Non stupisce nemmeno che dopo diverse settimane di fermo macchina e in un periodo dell’anno che può ancora conoscere episodi di freddo, siano più numerosi i casi di avaria della batteria al piombo a 12 V lasciata inattiva per diverse settimane, o addirittura mesi. Soprattutto se ha già una certa età. da questo punto di vista auto termice e auto elettriche sono nella stessa condizione. Ma per queste ultima il sistema dovrebbe mantenere il carico della batteria di servizio, attingendo alla batteria di trazione. Perciò in media le batterie da 12V nelle auto elettriche «durano qualcosa di più, dai cinque ai sei anni », afferma Adac.

La batteria al piombo da 12 V è stata la causa nel 2020 del 46,3% dei problemi riscontrati nelle autovetture a benzina e diesel . Per confronto, nel 2019 le cifre erano del 41,8%. Il motore termico in sè, che costituisce la seconda causa di stop forzato dell’auto, si è guastato nel 16% dei casi nel 2020.

Batterie al piombo stressate dall’elettrionica

L’automobil club tedesco aggiunge una ulteriore spiegazione. La vulnerabilità della batteria potrebbe dipendere dal crescente numero di dispositivi elettronici a bordo della moderne automobili. In questo caso sarebbero le auto elettriche, con più elettronica di bordo, a risultare più penalizzate. Infatti nel focus sulle auto a betteria lo studio rileva che la loro batteria da 12 V è stata fonte di guasti nel 54% dei casi di fermo macchina. La sostanziale assenza di problemi al motore, nota la ADAC, enfatizza ulteriormente questo dato.

Su un veicolo elettrico, la batteria da 12 V non è un accessorio marginale. Il suo malfunzionamento impedisce l’apertura delle portiere e l’avvio del mezzo, anche se la batterie di trazione è piena zeppa di elettroni (leggi anche).

Come si può vedere nella tabella riportata qui sotto, gli altri guasti più recenti riguardano elettricità e illuminazone, pneumatici e cause diverse.

% di fallimenti Batteria da 12 V. 54% Elettricità e illuminazione generali 15,1% Pneumatici 14,2% Specifico per VE 4.4% Riscaldamento, aria condizionata, ventilazione, ecc. 0,1% Diverse anomalie 12,2%

I problemi I problemi specifici dei veicoli elettrici (batteria di trazione, ricarica, motore) pesano insieme solo il 4,4%.

Rimane una quota del 12,2% che comprende varie anomalie riscontrate su carrozzeria e telaio, sterzo e freni, trasmissione, ecc.

Motore, ricarica e batterie al litio: rischio è quasi zero

L’Adac però mette in guardia i lettori da un’interpretazione troppo frettolosa. In particolare sulla percentuale estremamente bassa dei guasti relativi a batteria di trazione, motore e ricarica. Le loro buone prestazioni deriverebbero dal fatto che la stragrande maggioranza delle auto elettriche attualmente in circolazione è più giovane dei modelli a benzina e diesel . «Possiamo aspettarci che l’usura e le avarie legate all’età delle auto elettriche aumenteranno nei prossimi anni» avverte l’associazione. Ma come tutti gli automobil club d’Europa, anche quello tedesco è notoriamente prevenuto nei confronti della EV e rappresenta una compagine sociale fortemente affezionata alle auto tradizionali.

Per quanto riguarda la batteria di trazione, fa notare lo studio, bisognerà vedere se il normale degrado dovuto all’invecchiamento possa essere considerato un guasto, e a che livelli di degrado. Capacità di ricarica, autonomia minima o immobilizzazione totale del veicolo?