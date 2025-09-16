Cosa danneggia una batteria? Troppe ricariche “sbagliate”

Cosa danneggia una batteria, riducendone la durata? E come verificare l’entità dell’eventuale danno? “Fuoco amico” l’ha chiesto all’ingegner Leonardo Spacone, inventore e produttore del software Power Check Control (PKC) e del navigatore per auto elettriche Power Cruise Control (PCC). La risposta è: l’accoppiata di elevata temperatura esterna e stato di carica critico – troppo pieno o troppo vuoto – mantenuto a lungo. Spacone lo deduce dall’analisi dei dati accumulati dall’App PKC su molte migliaia di batterie testate.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci consiglia per un corretto uso della batteria. Tutti sanno ormai che bisognerebbe evitare di tenere per giorni la batteria a carica superiore all’80% e inferiore al 20%. E’ una regola empirica che però non va applicata in modo ossessivo.

La batteria si danneggia così: ce lo dice Leonardo Spacone

Nulla di male se la si carica al 100% alla viglia di un viaggio, sapendo che all’indomani la batteria sarà scaricata. O se la si lascia prossima allo zero rientrando alla sera senza una colonnina a disposizione. I problemi possono insorgere se queste diventano un’abitudine. Per esempio, se ogni notte la si riporta al pieno in garage, come spesso succede a chi è vittima dell’ansia da autonomia. Peggio ancora se la sistematica ricarica al 100% avviene di giorno, sotto il sole e ad elevate temperature.

Il problema inverso, cioè l’eccesso di scarica, è tipico invece dei veicoli in attesa di un compratore nei saloni di concessionari “distratti”. Al privato costretto a lasciare l’auto inutilizzata per periodi di settimane o mesi Spacone consiglia una carica vicina al “pieno”: la naturale dispersione la scaricherà di qualcosa ogni giorno, progressivamente, ma difficilmente fino al troppo vuoto.

Anche le ricariche ad altissima potenza stressano le batterie se effettuate molto frequentemente e ad alte temperature esterne. Nella media di tutte le auto elettriche testate da PKC le ricariche ultrafast coprono grosso modo il 15% delle sessioni. Il restante 85% delle ricariche avviane da wallbox domestiche o colonnine in AC a 22 kW. Restando entro questi range il rischio di un’accelerazione del degrado è scongiurato.

Come si legge il “referto” dell’App Power Check Control

Power Check Control preleva i dati direttamente dal sistema di controllo della vettura attraverso il dispositivo OBD (da acquistare on line), li rielabora e ricostruisce la storia della batteria mettendone in evidenza le criticità. L’esito del test si legge tramite App, in un documento di cinque pagine. E’ uno strumento “fai da te”: per quanto semplificato, richiede un minimo di istruzioni che Spacone ci dà nella video intervista, ripercorrendo passo passo il certificato della sua Tesla Model 3 (foto qui sopra).

I dati chiave sono la capacità residua della batteria (primo in alto a sinistra nella foto uno), il delta di sbilanciamento della celle tra quelle che mantengono la tensione più alta e quelle a tensione più bassa, il consumo medio in wh/km. Nella terza immagine, la percentuale di ricariche in Dc e in AC ellettuate. Nella quarta, il grafico ad istogrammi con il dettaglio dei singoli gruppi di celle.

Nella seconda foto vediamo il giudizio sintetico di PKC sulle condizioni della vettura espresso in coccarde (da zero a 5). Le valutazioni su capacità residua della batteria, i chilometri percorsi, il consumo medio e la curva di ricarica sono frutto del confronto con la media delle performances di altre vetture dello stesso modello. Dall’insieme di questi indicatori PKC ricava il giudizio complessivo (Global Evaluation, in alto a sinistra).

Curva di ricarica: ecco come sfruttare l’alta potenza

Una considerazione a parte merita il grafico sulla curva di ricarica ad alta potenza, che riporta i dati delle ultime tre sessioni effettuate da Spacone con la sua Model 3. Da notare come la velocità sia molto alta a batteria “calda” e “vuota”, poi decresca rapidamente all’aumentare della percentuale di carica. Da qui il consiglio di Spacone: «Mai partire per un lungo viaggio ricaricando subito ad alta potenza con la batteria fredda e parzialmente piena. Per velocizzare al massimo l’operazione conviene sfruttare tutti i kWh residui mettendosi subito in strada e posticipare la sosta, pianificando la ricarica quando la batteria sarà a carica minima e naturalmente calda. A quel punto non avrà senso nemmeno sprecare energia preriscaldandola».

Spacone avverte che PKC è uno strumento certificato dall’organizzazione internazionale Cara delle società di noleggio, ma non ha valore legale. Nel caso di contenzioso con il carmaker, fa fede lo strumento proprietario del costruttore. Tuttavia i valori rilevati coincidono, essendo ricavati con identica procedura.