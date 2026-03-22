Corte Conti Ue: Comunità energetiche flop, ma da incentivare







La Corte dei Conti Ue boccia la politica di promozione delle comunità energetiche in Europa: un flop evidenziato nella recente relazione “Comunità energetiche. Un potenziale ancora da sfruttare”. Il target fissato si è fermato al 27%, eppure secondo le stime della Commissione europea, entro il 2050 fino alla metà dei cittadini europei potrebbe arrivare a produrre fino al 50% dell’energia rinnovabile. Vediamo i numeri e gli ostacoli all’affermazione delle CER anche con riferimento all’Italia, uno dei quattro Paesi analizzati dalla Corte.

Un potenziale enorme, finora sprecato

Partiamo dall’obiettivo generale che viene riportato nella relazione. «La Commissione ha stimato che, entro il 2050, metà dei cittadini dell’UE potrebbe produrre fino al 50 % delle energie rinnovabili dell’Ue ». Non solo energia pulita, ma anche dal basso e decentrata.

Per tagliare il traguardo le CER sono ritenute un strumento utile. Questo il target fissato dalla Commissione: «L’Ue e gli Stati membri collaboreranno per creare almeno una comunità energetica basata su fonti rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025». Un esercito di produttori. «Le comunità energetiche sarebbero potute arrivare a detenere più di 50 GW di energia eolica e più di 50 GW di energia solare, pari rispettivamente al 17 % e al 21 % della capacità installata».

Non è andata cosi. A gennaio 2025 solo il 27% delle CER previste è stata avviata. Non si tratta solo di un ritardo nei numeri. La Corte osserva che lo stesso obiettivo europeo presenta diversi limiti: non è stato formalmente approvato dagli Stati membri, non chiarisce quali benefici concreti ci si aspetta dalle comunità energetiche e, soprattutto, non è accompagnato da un sistema di monitoraggio efficace.

E’ ardua la via delle comunità energetiche, definite dalla direttiva (UE) 2018/2001 come soggetti giuridici attraverso cui cittadini, piccole imprese e amministrazioni locali possono produrre, condividere e consumare energia. Visto quello che non si è fatto in questi anni le prospettive vengono ridimensionate. Oggi la Corte ritiene che il loro contributo potrebbe fermarsi attorno al 4%, segno che le previsioni iniziali erano probabilmente troppo ottimistiche.

Il freno allo sviluppo: norme incerte, rete elettrica carente, incentivi pochi o nulli

A frenare lo sviluppo sono diversi fattori. Innanzitutto, un quadro normativo ancora poco chiaro. Le definizioni europee di comunità energetiche per la Corte lasciano margini di ambiguità, soprattutto in contesti complessi come i condomini, dove vive quasi la metà della popolazione europea. Lo sappiamo bene in Italia dove diventa un calvario anche solo allacciare una colonnina di ricarica.

Le norme restano frammentate, soggette a continue modifiche e appesantite da molta burocrazia: un quadro che scoraggia cittadini e piccoli operatori. Su questo punto la Corte dei conti Ue raccomanda alla Commissione di pubblicare linee guida e buone pratiche sulle forme giuridiche utili a coinvolgere i proprietari di appartamenti. La gestione di una comunità non è semplice, come emerso anche nel confronto a cui abbiamo partecipato con le CER dell’Emilia‑Romagna, una regione che pure lavora da anni sul tema e può contare su una rete consolidata di cooperative e associazioni a supporto della loro costituzione.

Manca anche un obbligo normativo che fa scattare un’altra raccomandazione: «La Commissione dovrebbe considerare di rendere obbligatorio che i piani nazionali per l’energia e il clima includano obiettivi per le comunità energetiche in linea con le politiche della Ue».

Infine i problemi della rete elettrica. In diversi Paesi si registrano ritardi o addirittura rifiuti nelle connessioni, dovuti alla congestione delle infrastrutture esistenti, soprattutto nelle ore di punta. In questo contesto, la Corte indica nello sviluppo di sistemi di accumulo una possibile soluzione, capace di rendere le comunità energetiche più flessibili e meno impattanti sulla rete. Su questo tema la Corte raccomanda: «Fornire incentivi alle comunità energetiche affinché sviluppino lo stoccaggio di energia per contribuire a ridurre la congestione della rete». Restano le difficoltà sul fronte finanziario: gli strumenti di sostegno sono spesso complessi e poco accessibili, mentre molte comunità faticano a ottenere credito.

CER, Italia in recupero nel 2025, ma produce solo l’0,1 %

Come si vede bene nel grafico sotto, estratto dalla relazione, l’Italia è fanalino di coda per quanto riguarda le comunità avviate secondo il target della Commissione, ma nel 2025 c’è stato un bel balzo in avanti.

La Corte ha analizzato Olanda, Romania, Italia e Polonia, Paesi in cui le CER sono cresciute rapidamente nei primi mesi del 2025, rispettivamente del 75% e dell’80%. Una dinamica che lascia intravedere margini di sviluppo importanti.

Nel caso italiano, un ruolo decisivo lo hanno avuto le risorse del Pnrr, con 2,2 miliardi destinati alle comunità energetiche. Tuttavia emergono alcune incoerenze: le misure iniziali erano rivolte ai piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti, mentre l’obiettivo dell’Ue riguarda quelli sopra i 10 mila, e manca un target chiaro sul numero di comunità da realizzare. Investire nei piccoli territori è giusto, ma sarebbe stato necessario consentire fin dall’inizio la partecipazione anche ai comuni più grandi.

Alla fine una parte dei fondi del Pnrr è stata dirottata su altre misure, scendendo da 2,2 miliardi a 800 milioni, secondo alcune associazioni anche per «l’incapacità di gestire l’enorme domanda di partecipazione dal basso».

Nonostante la crescita, il peso complessivo resta ancora molto limitato: in Italia e Polonia le comunità energetiche contribuiscono appena allo 0,1% della capacità solare e allo 0,01% di quella eolica. Numeri molto lontani dalle aspettative iniziali. Va meglio in Olanda dove operano 700 cooperative energetiche che contribuiscono con l’1,5 % con il fotovoltaico, nonostante il minor irraggiamento rispetto all’Italia, e il 3,2 % dell’eolico. Visto il buon avvio del sistema nei Paesi Bassi si stima un contributo del 4,4 % della capacità di produzione di energia solare e il 4,3 % della capacità di produzione di energia eolica nel 2030.

Comunità energetiche che funzionano? Un esempio italiano

I numeri assoluti sono sconsolanti. Eppure, guardando ai singoli progetti, il potenziale è evidente. In Italia, ad esempio, la comunità La Buona Fonte produce energia da un piccolo impianto fotovoltaico installato su una scuola dismessa e reinveste parte dei ricavi in iniziative sociali. Questi i numeri. L’ impianto da 19 kW genera 20 MWh all’anno, un terzo dei quali è condiviso tra i 25 membri della comunità. Nel 2024, ha utilizzato 1 500 euro di entrate per progetti sociali, come arredo urbano e attività scolastiche. Sono numeri piccoli, ma se moltiplicati per gli 8mila comuni italiani si disegna uno scenario interessante.

Nei Paesi Bassi, la cooperativa “Vrijstad Energie” gestisce impianti solari ed eolici e svolge anche attività di sensibilizzazione sul risparmio energetico. Sono 375 i membri e la CER gestisce tetti e parchi solari (1,3 MW) e mulini a vento (6 MW). Sotto le pensiline fotovoltaiche sono installate colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Sono esperienze che mostrano come le comunità energetiche possano contribuire non solo alla produzione di energia rinnovabile, ma anche alla coesione sociale e allo sviluppo locale.

Obiettivi ambiziosi e sovrastimati, ma con le giuste misure…

La conclusione della Corte è quindi articolata: da un lato, gli obiettivi fissati a livello europeo appaiono oggi difficilmente raggiungibili e, in parte, sovrastimati. Dall’altro, la crescita registrata negli ultimi mesi dimostra che, in presenza di incentivi adeguati, regole chiare e procedure semplificate, il modello può funzionare. Danimarca, Olanda e Irlanda hanno realizzato buoni progressi come è evidente nella tabella qui sotto. In Polonia, Italia e Romania si è fermi al 10 % dei comuni con più di 10 000 abitanti anche se nel 2025 in questi Paesi si è registrata una forte accelerazione.