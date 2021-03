Corso Francia 212, a Roma il primo Enel X Store (con HPC)

Corso Francia 212: Enel X ha inaugurato a Roma lo store con la prima ricarica ultra-fast HPC cittadina da 350 kW. Partner dell’iniziativa Volkswagen Group.

Corso Francia 212, ricariche ultra-fast in 15 minuti

A tagliare il nastro la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, il CEO di Enel X, Francesco Venturini, e il CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio. “L’Enel X Store di Corso Francia 212 segna un punto di svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia“, ha spiegato Venturini. “Si tratta della prima area cittadina per la ricarica ultrafast, con caricatori HPC (High Power Charging). Va incontro alla necessità di fare il pieno di energia alla propria auto in poco tempo e se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane”.

Le quattro stazioni HPC fornite da Tritium consentono la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamente. La tariffa è di 69 centesimi per kWh, ma Venturini ha anticipato che entro aprile Enel X offrirà abbonamenti flat che consentiranno di ricaricare su tutta la rete, a qualsiasi potenza, a prezzi molto competitivi.

E c’è anche l’impianto fotovoltaico da balcone

La ricarica ultra-rapida in città, non più di 15 minuti per le auto che “accettano” alte potenze, fa parte della Fase 2 di Enel X. La Fase 1 è di fatto terminata con il 2020 e consisteva nel dotare l’Italia di una rete capillare di ricariche, che coprisse ogni zona. Attualmente le stazioni sono oltre 20 mila e di queste 12 mila sono gestite da Enel X.

Oltre ai caricatori ultrafast, nello Store di Corso Francia 212 sono presenti anche una JuicePole, la stazione di ricarica pubblica da 22 kW + 22 kW, e il JuiceMedia una novità assoluta. Si tratta di uno schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive dei brand di Volkswagen Group. Nello Store, poi, si trovano diversi prodotti per l’efficientamento energetico, tra cui l’Enel X Sun Plug&Play. È un impianto fotovoltaico da balcone: si installa senza interventi strutturali e consente di contribuire al fabbisogno della casa. Con l’energia prodotta dal sole anche in città, per alimentare elettrodomestici e altri apparecchi, può ridurre la componente-energia fino al 20%.

