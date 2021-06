Corrente va in vacanza a Rimini: schierate 50 Renault Zoe

Da lunedì 28 giugno Corrente, il car sharing a flusso libero 100% elettrico del Gruppo Tper nato a Bologna, schiererà 50 Renault Zoe blu in Riviera, a Rimini. L’area di estensione coprirà il centro storico, il litorale sud e le aree parcheggi principali sui litorali nord e sud.

Il car sharing elettrico arriva in Riviera rispondendo ad un bando promosso dal Comune di Rimini che ha inteso ampliare l’offerta, turistica e non solo, per residenti e ospiti. «L’arrivo di questo nuovo sistema di mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla mobilità di Rimini Roberta Frisoni – si integra con la rigenerazione del territorio che Rimini sta portando avanti seguendo un piano urbano di mobilità sostenibile che include mezzi pubblici, ciclabilità, pedonalità, nuove forme di mobilità elettrica. Rimini scommette sulla sharing mobility elettrica con un nuovo tassello».

Ecco come andare in vacanza in car sharing

Corrente è un car sharing che in poco più di 30 mesi di vita ha già servito oltre 33.000 utenti. Ed è il primo Car Sharing in Italia a consentire di aprire la corsa in una città e chiudere la corsa in una città diversa: l’arrivo a Rimini sarà infatti una opportunità anche per i residenti nei comuni di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (Bo), dove il servizio è già stato attivato. La tariffa base è 0,29 euro al minuto tutto incluso, senza costi di registrazione; 15 euro all’ora o 48 euro al giorno. E’possibile prenotare la corsa direttamente dal proprio smartphone attraverso la app e pagare con addebito su carta di credito. Le 50 vetture di Rimini si sommano alle 335 attive nelle altre città della regione. Il partner tecnico è UnipolRental. Sono vetture a 5 posti e 5 porte con 300 km di autonomia.

Una navetta “privata” per l’aeroporto

L’arrivo di Corrente a Rimini aprirà nuove possibilità sia ai residenti, sia ai turisti. In particolare a quelli provenienti dalle altre città servite dal car sharing emiliano-romagnolo. Sarà infatti possibile andare in vacanza a Rimini direttamente da Bologna o da Ferrara aprendo la corsa nella città di residenza e chiudendola nella città di mare. Poi prenotare una vettura per il ritorno.

Chi preleva la vettura di Corrente in un’altra città e chiude la corsa a Rimini dovrà però pagare un costo aggiuntivo. Corrente serve anche l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Questa è un’opportunità in più per il turista che sceglie Rimini ma preferisce arrivate in aereo.

Un regalo di benvenuto per i riminesi

Per i residenti nella provincia di Rimini è previsto un regalo di benvenuto. Chiunque si registrerà scaricando l’app da Play Store o Apple Store riceverà in automatico un buono per un’ora di noleggio gratuito. Tutti gli altri potranno contare sulle tariffe ordinarie di Corrente che sono le medesime nell’intera area di attività di questo car sharing. Esistono anche tariffe flat giornaliere, settimanali e mensili con cavo di ricarica. Corrente a Bologna, Ferrara e Rimini non paga la sosta sulle strisce blu e, a Bologna e Ferrara, consente di transitare liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali.

«Grazie a questo nuovo servizio di car sharing – spiega Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore delegato di Tper – Rimini potrà provare i tanti benefici di una mobilità condivisa, modale, ed ecologica».

