Redazione
6 Novembre 2025
Corrente Plus: i SUV elettrici Volvo XC40 e C40 nel car sharing

Corrente Plus
Il servizio di car sharing elettrico Corrente amplia la sua offerta con “Corrente Plus”. L’upgrade, già attivo in diverse città italiane, consente agli utenti di noleggiare SUV Volvo XC40 e C40 100% elettrici, più spaziosi e performanti, fino a 30 giorni, direttamente tramite l’app.

Con “Corrente Plus” l’utente può scegliere auto di fascia superiore, sempre di casa Volvo, mantenendo la semplicità d’uso del car sharing tradizionale. All’interno dell’app Corrente è ora attivo un nuovo pulsante “Prenota Corrente Plus”, che permette di prenotare con almeno 48 ore di anticipo una vettura premium presso uno dei punti abilitati al ritiro e al rilascio.

Nuova flotta con i SUV XC40 e C40

Le nuove arrivate nella flotta sono le Volvo XC40 e C40 Recharge, SUV compatti a zero emissioni che offrono interni curati, ampio spazio a bordo e prestazioni che meglio si adattano a viaggi di medio-lungo raggio, senza rinunciare all’elettrico.

Il servizio gestito da Tper è già attivo a Bologna, Ferrara e Parma, ma è pensato per una futura estensione ad altre città italiane, seguendo la crescita del network Corrente.

Corrente Plus
Volvo XC40 Recharge, nuovo SUV elettrico della flotta di Corrente

Tariffe e prenotazioni dall’App Corrente

Le tariffe del nuovo servizio sono pensate per adattarsi alla durata del noleggio: in generale, più si utilizza l’auto, più si risparmia. Per le XC40 e C40 i prezzi variano quindi in base ai giorni d’uso e sono consultabili direttamente nell’app.

Rimane ovviamente attiva la possibilità di noleggio, settimanale o mensile, dell’auto di base di Corrente, la Volvo EX30: una settimana costa 210 euro (700 km inclusi), mentre un mese 660 euro (3.000 km inclusi).

È inoltre possibile prenotare fino a 60 giorni prima della data di ritiro, offrendo così maggiore libertà di pianificazione rispetto al car sharing tradizionale.

  • LEGGI anche “Corrente sceglie la Volvo EX30. E noi l’abbiamo testata” e guarda il VIDEO

 

Redazione
il6 Novembre 2025
