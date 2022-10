Corre il prezzo del diesel, metano verso il calo?

Corre il prezzo del diesel, con altri 3 centesimi di aumento nelle ultime rilevazioni. Mentre si comincia parlare di un dietrofront nel costo del metano.

Corre il prezzo del diesel: altri 3-4 centesimi in più

Nuovi aumenti sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali in grande salita, in particolare sul gasolio, le compagnie sabato ha nuovamente alzato i prezzi raccomandati. Eni ha aumentato di 3 centesimi il diesel, IP di 3 centesimi il diesel e la benzina, Q8 di 3 centesimi la benzina e di 4 il diesel, Tamoil di 1 centesimo il diesel. In attesa di recepire pienamente questo giro di rialzi, i prezzi alla pompa risultano in forte crescita, soprattutto sul diesel, per effetto degli aumenti dei giorni scorsi. Nel dettaglio, secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all‘Osservaprezzi Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina self è 1,690 euro/litro. Con i diversi marchi compresi tra 1,661 e 1,708 euro/litro (no logo 1,674). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,836 euro/litro, con le compagnie tra 1,823 e 1,856 euro/litro (no logo 1,818).

Gas auto: dopo la folle corsa parte la retromarcia?

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 1,833 euro/litro, con gli impianti di marca che praticano prezzi tra 1,754 e 1,913 euro/litro (no logo 1,729). La media del diesel servito va a 1,972 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,914 e 2,051 euro/litro (no logo 1,869). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,788 a 0,807 euro/litro (no logo 0,783).

Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,816 e 3,451 (no logo 2,829). Ma su quest’ultimo fronte sono attese finalmente buone notizie: il prezzo del gas sui mercati internazionali da alcuni giorni ha iniziato a scendere in maniera decisa.

Un trend che, secondo Davide Tabarelli di Nomisma Energia, dovrebbe presto ripercuotersi sui prezzi finali al consumatore.

