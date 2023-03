Cormons: Comunità energetica nell’ex caserma

Cormons parte con la sua Comunità energetica: impianto fotovoltaico da 2 Megawatt nell’area di una ex caserma, promossa dal Comune con partner privati. Un bel modo di utilizzare una delle tante aree militari dimesse in tutta Italia.

Cormons: in arrivo fotovoltaico da 2 MW

È stato presentato a Cormons il progetto di una convenzione pubblico-privata tra Comune di Cormons e Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia. Finalizzata alla creazione di una comunità energetica, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2 Megawatt nell’area della ex caserma militare Colobini di Brazzano. E alla riconversione di parte degli spazi delle palazzine esistenti. Partner tecnico del project-financing è Senec. A illustrare i dettagli dell’iniziativa, che ora dovrà percorrere l’iter amministrativo del decreto 50/2026 e dalla linee guida Anac, il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro. Con lui Graziano Tilatti e Oscar Zorgnotti di Confartigianato-Imprese, il numero uno di Senec Italia Vito Zongoli e l’assessore regionale Sergio Bini.

Riqualificata tutta l’area, con spesa tra i 5 e i 7 milioni

Oltre all’impianto fotovoltaico e alla comunità energetica, è prevista una serie di realizzazioni nell’area dell’ex caserma Colobini. Con recupero e riqualificazione di alcune strutture esistenti. Come: una struttura di ricettività funzionale al turismo slow/ecosostenibile. Un’area attrezzata per la sosta dei camper, van e caravan, con area di servizio. Un’area con struttura per l’assistenza e il ricovero (bike box) di e-bike/biciclette a pedalata assistita. Un centro di aggregazione intergenerazionale, rivolto a giovani e anziani. Laboratori dimostrativi focalizzati sui mestieri artigiani, tradizionali e innovativi. Spazi di coworking e per la promozione di prodotti e servizi del territorio del Collio. Nel complesso l’operazione ha una portata finanziaria tra i 5 e i 7 milioni. I cantieri dovrebbero aprirsi nel 2024, per chiudersi l’anno seguente.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico