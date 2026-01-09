Corleo non è più fantascienza: il robot-cavallo di Kawasaki andrà in produzione

Quello che Kawasaki aveva presentato come un progetto visionario sta rapidamente prendendo forma concreta. Il robot-cavallo Corleo, alimentato a idrogeno e pensato per affrontare terreni estremi, entrerà in produzione molto prima del previsto: dimostrazione operativa entro il 2030 e commercializzazione entro il 2035.

Corleo era apparso per la prima volta lo scorso aprile come un esercizio di stile tecnologico, accompagnato da rendering e video dimostrativi che avevano lasciato più di uno scettico. Oggi, però, Kawasaki Heavy Industries ha creato una divisione dedicata, la Safe Adventure Business Development Team, segnale che il progetto ha superato la fase sperimentale.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: rendere il centauro robotico operativo per il pubblico in occasione di Expo 2030 a Riyadh, dove i visitatori potranno provarlo in contesti controllati. Da lì, il passo successivo sarà la vendita ai consumatori a partire dal 2035.

Un “trasporto” inedito per la mobilità off-road

Corleo non è una moto, non è un quad e nemmeno un robot industriale tradizionale. Kawasaki lo descrive come una “fusione tra tecnologia motociclistica e robotica avanzata”, pensata per affrontare pendii montani, superfici rocciose, sentieri accidentati e attraversamenti d’acqua.

Le quattro zampe indipendenti, dotate di sistemi di assorbimento degli urti, permettono una distribuzione dinamica dei carichi. La guida avviene in modo inedito: non ci sono manubri o “redini”, ma il mezzo risponde allo spostamento del peso del pilota, in modo simile all’equitazione. Un approccio che punta a massimizzare stabilità e controllo anche in condizioni difficili.

Intelligenza Artificiale e navigazione assistita

A rendere possibile questa mobilità non convenzionale è un sistema avanzato di Intelligenza Artificiale, progettato per leggere il terreno in tempo reale e adattare il movimento delle zampe. Rocce, fango, neve o acqua non vengono semplicemente “superati”, ma interpretati dal veicolo per mantenere equilibrio e trazione.

Corleo è inoltre dotato di schermo di navigazione GPS, in grado di suggerire i percorsi migliori e aiutare il pilota a mantenere il baricentro nella posizione ottimale. Un aspetto cruciale per un mezzo che punta tutto sulla sicurezza in ambienti dove una caduta può avere conseguenze serie.

La spinta dell’idrogeno

Dal punto di vista energetico, Corleo segue una strada coerente con la strategia industriale di Kawasaki. Il veicolo utilizza un motore a idrogeno da 150 cc, che non muove direttamente le zampe ma genera elettricità per alimentare i sistemi di trazione.

L’idrogeno è stoccato in bombole posteriori, consentendo un funzionamento a basse emissioni e con rumorosità ridotta, caratteristiche che si adattano a contesti naturali e turistici.

Un simulatore, primo passo verso il mercato

In parallelo allo sviluppo del mezzo reale, Kawasaki lancerà un simulatore di guida di Corleo, previsto per il 2027. Non si tratta solo di un’operazione promozionale: l’azienda intende sfruttare modelli 3D e dati di movimento reali anche nei settori gaming ed e-sports, creando un ecosistema digitale attorno al progetto.

Un modo per testare l’interesse del pubblico e affinare l’esperienza-utente prima della produzione su larga scala.

Nato per sorprendere

Prezzi, volumi produttivi e mercati di destinazione restano ancora sconosciuti. Ma una cosa è chiara: Corleo non è più una curiosità da fiera tecnologica. È un progetto che anticipa nuove forme di mobilità elettrificata e assistita, dove robotica, AI e idrogeno si incontrano.

Piacerà? Sarà davvero utile? Tutto da verificare. Di sicuro il robot-cavallo di Kawasaki è uno dei progetti più sorprendenti da tenere d’occhio nei prossimi anni.