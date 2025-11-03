Corea del Sud: in tutti i parcheggi il fotovoltaico è d’obbligo

Da novembre in Corea del Sud tutti i parcheggi con più di 80 posti auto dovranno essere coperti da pensiline con fotovoltaico, diventando così mini centrali elettriche solari. La misura, voluta dal Ministero dell’Industria e dell’Energia, punta ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili e creare nuovi posti di lavoro.

La nuova legge non riguarda solo i parcheggi di nuova costruzione: anche quelli già esistenti dovranno essere adeguati. L’obiettivo è sfruttare spazi già impermeabilizzati per generare energia pulita senza consumare nuovo suolo, un principio che si inserisce nelle logiche della transizione energetica urbana.

Le pensiline solari offriranno anche vantaggi concreti per gli automobilisti. Ombra nei mesi estivi, protezione dalla pioggia e dalla neve, e un effetto benefico anche sulle auto elettriche, che potranno in molti casi ricaricarsi direttamente sotto la copertura.

Una spinta per le rinnovabili e l’occupazione

Secondo il governo coreano, la misura porterà a una crescita dell’industria solare nazionale e alla creazione di migliaia di posti di lavoro in installazione, manutenzione e produzione di moduli.

Un portavoce del Ministero ha spiegato: “Attraverso questa installazione obbligatoria espanderemo la diffusione delle energie rinnovabili offrendo benefici tangibili ai cittadini”.

In altre parole, la Corea del Sud punta su un fotovoltaico distribuito e diffuso, che oltre a produrre energia migliori la qualità degli spazi urbani.

I precedenti in USA e Francia

In Europa, solo la Francia ha finora approvato una legge analoga, che obbligherà già dal prossimo luglio molti parcheggi ad integrare coperture fotovoltaiche, a crescere nel tempo.

Negli Stati Uniti, esperienze simili sono già realtà. In Arizona, ad esempio, un progetto da 657 kW installato su dodici parcheggi pubblici produce oltre 1,2 milioni di kWh all’anno, evitando emissioni paragonabili a 185.000 veicoli.

L’Italia, per ora, non ha ancora una norma nazionale che imponga pensiline fotovoltaiche, ma diversi enti locali e operatori privati – dai supermercati agli aeroporti – stanno sperimentando strutture simili per alimentare punti di ricarica o ridurre il consumo energetico degli edifici.

Opportunità per l’elettrico

I grandi parcheggi – di centri commerciali, stazioni, poli fieristici – rappresentano una risorsa enorme per la produzione distribuita di energia rinnovabile, senza consumo aggiuntivo di suolo.

Con una rete capillare di colonnine sotto pensilina, i parcheggi fotovoltaici potrebbero diventare piccoli hub energetici per la mobilità elettrica, capaci di offrire ricarica a emissioni zero e contribuire alla stabilità della rete.