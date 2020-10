A Jordi Torres la Coppa Enel MotoE. Con Energica fino al 2022

Jordi Torres (Pons Racing 40) ha conquistato la Coppa del Mondo FIM Enel MotoE 2020 grazie al sesto posto conquistato nell’ultima prova sul circuito di Le Mans. Era l’ultima gara della stagione per la serie completamente elettrica della MotoGP, corsa in sella alle moto italiano Energica Ego Corsa.

Energica ha appena raggiunto l’accordo con gli organizzatori del campionato, Dorna, per fornire le moto anche per il biennio 2021-2022.

L’esperto pilota spagnolo ha vito il titolo nonostante un brutto spavento al primo giro, quando è stato toccato al posteriore dalla moto di Eric Granado. Fortunatamente è rimasto in sella e ha potuto proseguire.

Brivido al primo giro per Torres

«È un sogno che si avvera _ ha detto Jordi Torres _. In questa categoria può succedere di tutto. Nella prima chicane ho sentito il rumore della ghiaia e di alcuni corridori che provenivano da dietro e uno mi ha persino toccato. In quel momento ho pensato che dovevo solo finire la gara e prendere dei punti per mettere al sicuro il titolo».

La gara ha visto un gradito ritorno sul gradino più alto del podio per il finlandese Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE), che ha saputo difendere il suo vantaggio da Mike Di Meglio. Il terzo posto è stato preso da Josh Hook (OCTO Pramac MotoE), che ha trascorso la maggior parte della gara a stretto contatto con il suddetto duo.

L’ex campione Ferrari è secondo

Dominique Aegerter (Dynavolt IntactGP) e Matteo Ferrari (Team Trentino Gresini MotoE) hanno tagliato il traguardo rispettivamente quarto e quinto.

Il campionato è stato in bilico fino all’ultima gara. Alla fine è secondo d’un soffio il campione uscente Ferrari. .

Cevolini: ora al lavoro per il 2021

Il team Energica e le macchine Ego Corsa torneranno ora nella sede di Modena per prepararsi alla prossima stagione come fornitore unco della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE.

«La Electric Motor Valley è finalmente approdata nel mondo del motorsport a due ruote; abbiamo convinto anche gli appassionati di motociclismo più scettici e puntiamo a continuare a garantire loro lo spettacolo più emozionante in full electric» ha commentato la CEO di Energica Livia Cevolini.

«Queste prime due stagioni _ ha aggiunto _ hanno contribuito a creare un’enorme quantità di esperienza che viene costantemente trasferita ai nostri modelli stradali».