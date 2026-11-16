COP31, negoziati in stallo: finanza climatica e fossili dividono i Paesi

La COP31 di Antalya entra nella sua seconda e decisiva settimana con un quadro negoziale ancora molto incerto. La prima bozza delle «riflessioni», pubblicata venerdì, dovrebbe costituire la base per arrivare alla Cover decision, il documento politico conclusivo della Conferenza Onu sul clima. Ma le distanze tra i Paesi sono ancora profonde.

La COP31, del resto, si tiene in un contesto climatico ed energetico particolarmente difficile. È la prima conferenza dopo l’allarme dell’UNEP: il superamento della soglia di 1,5 °C di riscaldamento globale appare ormai inevitabile. Resta però fondamentale limitarne entità e durata attraverso una drastica riduzione delle emissioni.

Con le politiche attuali, spiega Zanini, il mondo viaggia verso un riscaldamento di 2,7 °C entro fine secolo. L’Accordo di Parigi 2015 ci ha consentito di ridurre di circa un grado il riscaldamento stimato in quegli anni, ma «ma gli studi ci dicono che negli ultimi 5 anni i progressi sono in una fase di stallo». Tuttavia per Zanini «l’accordo di Parigi non è morto, anzi. Questo obiettivo è più urgente che mai». E le nuove crisi energetiche, dopo l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra in Iran, confermano i costi economici e geopolitici della dipendenza dai combustibili fossili non fanno che aggiungersi all’ugenza climatica.

Al vertice hanno partecipato 98 leader e 300 ministri, ma i negoziati si svolgono senza gli Stati Uniti e con il solo Regno Unito tra i Paesi del G7. Assenti anche i rappresentanti del governo italiano.

Tra gli altri principali obiettivi Zanini indica l’attuazione degli impegni per abbandonare i combustibili fossili e il sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Su questi temi le posizioni restano distanti. Particolarmente controverso, aggiunge, è il finanziamento dell’adattamento climatico: i Paesi più vulnerabili chiedono garanzie concrete per raggiungere gli obiettivi concordati.

Una delle novità politiche di Antalya è la proposta della presidenza turca di portare al 35% entro il 2035 la quota degli usi finali dell’energia elettrificati, rispetto all’attuale 23%. L’elettrificazione viene indicata come una leva fondamentale, da affiancare alla crescita delle rinnovabili. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, raggiungere il 35% di elettrificazione potrebbe ridurre del 15% le bollette medie delle famiglie e di circa 400 miliardi di dollari la spesa annuale dei Paesi importatori di energia.

L’Italia, tuttavia, è in ritardo. Nel 2023 l’elettricità rappresentava poco più del 22% dei consumi finali, ma appena il 2% nei trasporti. Nei primi otto mesi del 2026 le auto elettriche a batteria hanno superato il 20% delle immatricolazioni europee, mentre in Italia sono rimaste sotto il 10%. Il parco circolante nazionale conta circa 445 mila elettriche, contro i 4,3 milioni previsti per il 2030.

Tra gli ostacoli ci sono il rapporto perverso tra prezzo dell’elettricità e del gas e una fiscalità che penalizza l’energia elettrica. Eppure l’elettrificazione rappresenta anche un’opportunità industriale: il settore italiano delle pompe di calore vale già circa 20 miliardi di euro e occupa 135 mila persone.

La trasformazione richiede però investimenti ingenti e una distribuzione più equilibrata delle risorse. Per questo ad Antalya è stata lanciata la Electrify Now Finance Coalition, con l’obiettivo di mobilitare oltre 1.200 miliardi di investimenti privati nelle rinnovabili, nelle reti, negli accumuli e nell’elettrificazione.

Elettrificazione, rinnovabili, efficienza energetica e uscita dai combustibili fossili, conclude Zanini, devono procedere insieme. La COP31 è chiamata a costruire le condizioni politiche e finanziarie perché questa trasformazione si traduca in obiettivi concreti e piani nazionali coerenti.

Ma per il momento abbiamo più domande che risposte. E c’è la sensazione che a questa COP manchi una solida volontà politica capace di indirizzare il negoziato verso maggior ambizione.

A cercare di imprimere un’accelerazione è stato il presidente della COP31, il ministro turco Murat Kurum, che ha convocato ad Antalya i ministri di oltre 190 Paesi. Un incontro organizzato domenica, anche nella giornata ufficialmente dedicata alla chiusura dei lavori. Per ora, tuttavia, l’unico terreno di convergenza sembra essere un generico impegno

Elettrificazione, l’accordo rischia di essere annacquato

Le divisioni riguardano innanzitutto il mandato stesso della COP31. Russia, Gruppo arabo, Gruppo africano, Paesi in via di sviluppo tra cui Cina, India e Arabia Saudita, e Argentina hanno contestato la chiarezza del percorso negoziale e degli obiettivi delle consultazioni promosse dalla Presidenza.

Di segno opposto la posizione dell’Unione Europea, del Gruppo ombrello dei Paesi industrializzati non appartenenti all’Ue, dei piccoli Stati insulari, della Svizzera e dei Paesi meno sviluppati. Questi ultimi chiedono di proseguire il confronto su tutti i temi per arrivare a un documento finale capace di indicare una direzione politica condivisa.

Su 35-by-35 Global Electrification Pledge, la proposta centrale della presidenza turca c’è l’opposizione netta del Gruppo arabo che si oppone a obiettivi globali imposti dall’alto. E, soprattutto, a qualsiasi riferimento diretto alla necessità di abbandonare i combustibili fossili.

Bruxelles sembra pronta a qualche concessione. Il commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra, ha lasciato intendere che l’Unione Europea potrebbe rinunciare a pretendere che l’elettrificazione sia necessariamente alimentata da energia pulita. «Un certo grado di pragmatismo è probabilmente necessario», ha dichiarato a Politico.

Combustibili fossili, resta lontano l’accordo

Ancora più complicato il confronto sulla transizione dai combustibili fossili, il cosiddetto transitioning away from fossil fuels, benchè già inserito negli accordi della COP28 di Dubai.

La discussione è sostanzialmente bloccata. La Russia intende addirittura presentare una dichiarazione formale per contrastare «una fase di eliminazione rapida e forzata degli idrocarburi», come anticipato dal suo inviato per il clima Edelgeriyev all’agenzia Interfax.

Sul fronte opposto, Unione Europea e Svizzera insistono sulla necessità di mantenere l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Finanza climatica, lo scontro sui contributi

Il capitolo più controverso resta però quello dei finanziamenti per la transizione e l’adattamento climatico. La Cina ha manifestato disponibilità a contribuire, senza però assumere impegni precisi: «Continueremo a fare il possibile». Il Gruppo arabo, invece, considera inaccettabile ampliare la platea dei Paesi chiamati a finanziare gli interventi.

L’Unione Europea ricorda che il nuovo obiettivo collettivo quantificato sul finanziamento climatico prevedeva proprio un ampliamento della base dei contributori, coinvolgendo anche le economie diventate più ricche negli ultimi anni, a partire dalla Cina e dai Paesi produttori di petrolio.

Bruxelles rivendica intanto il proprio ruolo di primo contributore mondiale, con 32 miliardi di euro, e non sembra intenzionata a mettere a disposizione ulteriori risorse.

Italia fuori dai Paesi guida

La seconda settimana di Antalya sarà decisiva per verificare se le diverse posizioni potranno avvicinarsi e tradursi in un documento politico condiviso. La proposta di accelerare l’elettrificazione rappresenta un possibile terreno di convergenza. Ma resta da capire se sarà possibile collegarli in modo più esplicito allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il risultato della COP31 dipenderà dalla capacità delle delegazioni di trovare un compromesso che non perda di vista gli obiettivi climatici già concordati.

In questo quadro, anche il ruolo dell’Italia meriterebbe maggiore visibilità: il nostro Paese, pur partecipando ai negoziati, non figura tra quelli che stanno guidando i principali tavoli ministeriali.