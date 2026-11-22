La COP31 di Antalya si conclude con un clamoroso fiasco. L’Unione Europea e un gruppo di Paesi più “ambiziosi” hanno rifiutato infatti di sottoscrivere un documento finale al ribasso, che nemmeno citava il progressivo abbandono dei carburanti fossili già sancito alla COP28 di Dubai nel 2023. E’ saltato così tutto l’ Antalya Pact, che avrebbe fissato (blandi) impegni su mitigazione, elettrificazione e finanza climatica. Restano 80 Paesi a sostegno dell’obiettivo di accelerare l’elettrificazione e 27 che hanno annunciato o pubblicato piani per uscire dai combustibili fossili.

Un fallimento diplomatico che mette in evidenza le divisioni tra i Paesi e l’assenza di una leadership internazionale capace di costruire un compromesso. La presidenza della Conferenza, caratterizzata da una doppia guida turco-australiana non sempre allineata, ha concentrato gli sforzi negoziali nelle ultime 44 ore di “coda” del vertiae, senza però riuscire a trovare il consenso necessario.

Alla transizione manca una leadership

A pesare sono state soprattutto l’assenza degli Stati Uniti, il consolidamento dell’asse fra Russia e produttori di petrolio e la posizione defilata della Cina. E l’Unione europea non è riuscita a colmare il vuoto diplomatico né a dare risposte soddisfacenti alle richieste dei Paesi in via di sviluppo sulla finanza climatica.

«A differenza di Parigi nel 2015, Antalya mette in evidenza l’assenza di una leadership politica capace di costruire il consenso», osserva Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo di ECCO, il think tank italiano per il clima che ha seguito quotidianamente i lavori.

Tutti è rinviato alla prossima COP32, prevista ad Addis Abeba l’anno prossimo. Resta però una frattura sempre più evidente tra chi punta su un’economia sostenibile ed elettrificata e chi continua a difendere un modello fondato sui combustibili fossili, come Russia e Arabia Saudita, insieme agli interessi dell’industria petrolifera e del gas.

Elettrificazione, 80 Paesi sostengono l’obiettivo

Tuttavia se la diplomazia climatica della COP31 ha fatto fiasco, la transizione energetica non si è fermata nei fatti. È uno degli elementi che emergono con maggiore evidenza dal bilancio del summit. Sono 80 i Paesi che sostengono l’obiettivo di accelerare l’elettrificazione. Dodici hanno già adottato un piano nazionale dedicato, mentre oltre 27 hanno pubblicato o annunciato una roadmap per uscire dai combustibili fossili.

Un percorso che fa proprie le preoccupazioni del 99% della comunità scientifica, ma ha anche solide motivazioni economiche e industriali. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), utilizzando tecnologie già disponibili sarebbe economicamente conveniente aumentare la quota dell’elettricità sui consumi finali globali dall’attuale 23% al 33% entro il 2035. È un traguardo vicino all’obiettivo «35 al 35» che le presidenze della COP31 avrebbero voluto inserire nell’accordo finale.

Il messaggio è chiaro: elettrificare i consumi, sviluppare le fonti rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili importati significa intervenire contemporaneamente sulle emissioni, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sui costi energetici.

Cattura della CO2: la grande illusione dei Big Oil

Uno dei principali ostacoli emersi ad Antalya è stata la resistenza dei Paesi produttori di idrocarburi a qualsiasi riferimento esplicito a percorsi di uscita dai combustibili fossili. L’escamotage proposto è assegnare un ruolo chiave alla cattura e allo stoccaggio della CO₂ (CCS). Si otterrebbe così la decarbonizzazzione ex post, senza rinunciare ai fossili come primaria fonte energetica. Ma nessuna evidenza scientifica avvalora questa tesi.

La CCS può avere una funzione in determinati comparti industriali difficili da decarbonizzare, come la produzione di cemento, dove le emissioni di processo rendono più complessa l’eliminazione delle fonti fossili. Ma la sua fattibilità resta da dimostrare sul piano tecnico ed economico. E non può essere considerata un’alternativa generalizzata alla riduzione dell’uso di carbone, petrolio e gas. Il rischio è che il ricorso a tecnologie ancora incerte diventi un espediente per rinviare decisioni più incisive sulla trasformazione del sistema energetico.

Il risultato dei negoziati appare particolarmente deludente in un anno segnato dal superamento della soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e da una crisi energetica che ha riportato sicurezza degli approvvigionamenti e caro energia al centro delle preoccupazioni dei governi.

Finanza climatica, salta il percorso per triplicare i fondi

L’altro grande capitolo rimasto senza una soluzione politica è quello dei finanziamenti per il clima, in particolare per sostenere i Paesi più vulnerabili nell’adattamento agli effetti del riscaldamento globale.

Ad Antalya sono state assunte soltanto decisioni procedurali. Senza un accordo politico viene meno anche il percorso per definire una base di riferimento e le modalità di attuazione dell’obiettivo di triplicare la finanza per l’adattamento entro il 2035. L’impegno assunto a Belém rischia così di restare privo degli strumenti necessari per diventare operativo.

A preoccupare è soprattutto la mancanza di nuovi impegni pluriennali e il livello particolarmente basso dei contributi al Fondo per l’Adattamento.

L’Europa ha una responsabilità particolare, essendo il primo contributore mondiale di finanza climatica. Non basta difendere i risultati già raggiunti: occorre tornare a esercitare una leadership internazionale, presentando un programma pluriennale di finanziamenti pubblici fino al 2035 e un contributo concreto all’obiettivo di triplicare le risorse per l’adattamento.

Come ricostruire un’alleanza per la transizione?

Il fallimento dell’accordo politico conferma quanto sia difficile trovare una posizione comune tra Paesi con interessi energetici ed economici profondamente diversi. Tuttavia il sostegno di decine di governi all’elettrificazione e l’avanzamento dei piani nazionali indicano che la trasformazione dei sistemi energetici procede anche al di fuori dei negoziati internazionali.

La prossima COP, ad Addis Abeba, dovrà misurarsi con questa contraddizione. La transizione energetica ha ormai anche una dimensione di competitività economica e sicurezza nazionale. Il fallimento di Antalya non cancella questa realtà. Ma dimostra che, senza una coalizione politica capace di sostenerla, il percorso rischia di procedere più lentamente di quanto richieda l’emergenza climatica.