La COP31 di Antalya si è chiusa senza un accordo politico condiviso, senza un riferimento esplicito all’uscita dai combustibili fossili e con risorse ancora insufficienti per sostenere i Paesi più vulnerabili nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Un bilancio deludente, che gli scienbziati Nicola Armaroli e Giacomo Grassi definiscono un arresto preoccupante della diplomazia climatica. Ma che non deve essere confuso con un fallimento della transizione energetica.

Nel “Barometro di COP31” sul canale Youtube di Vaielettrico, i due scienziati analizzano gli esiti del summit e rispondono anche alle tesi dell’editorialista Federico Rampini, che sul Corriere della Sera definisce il fallimento della COP un’occasione per abbandonare le politiche climatiche ideologiche e puntare soprattutto sull’adattamento.

Grassi: 30 anni di COP ci hanno regalato una speranza

Per Giacomo Grassi, ricercatore impegnato nello studio dei cambiamenti climatici, delle foreste e dell’energia, l’idea di Rampini che dipinge le politiche climatiche come una sorta di «religione dell’apocalisse» è una caricatura. L’approccio serio, sottolinea, non contrappone mitigazione e adattamento, ma li considera complementari. «Nessuna politica climatica seria chiede di scegliere fra mitigazione e adattamento. Sono un po’ come due ruote della stessa bicicletta: se ne va solo una, non si va lontano».

Grassi contesta anche l’idea che le tecnologie pulite si siano diffuse sopontaneamente, senza il sostegno delle politiche pubbliche messe a punto nelle COP precedenti . Il crollo dei costi del fotovoltaico, per esempio, è stato favorito dalla ricerca, dagli incentivi e dalle politiche industriali, oltre che dall’innovazione tecnologica.

I risultati, secondo lo scienziato, sono già visibili. Nel 2015, prima dell’Accordo di Parigi, le proiezioni indicavano uno scenario di riscaldamento globale superiore a 3,5 gradi entro la fine del secolo. Oggi, con le politiche attuali, la stima è scesa a circa 2,6-2,7 gradi. «È ancora troppo poco, non siamo entro i limiti suggeriti da Parigi di stare ben al di sotto di 2 gradi, però è già qualcosa» ha aggiunto. Grassi cita in positivo anche i segnali di disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni, con un numero crescente di Paesi in cui l’economia continua a crescere mentre le emissioni diminuiscono.

Armaroli: uscire dalla dipendenza dai fossili conviene

Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR e direttore della rivista scientifica Sapere, sottolinea che la transizione energetica non è soltanto una questione ambientale. Per l’Europa è soprattutto una necessità economica e strategica.

Il continente importa, ricorda lo scienziato, il 97% del petrolio e l’88% del gas che consuma. Una dipendenza che espone l’economia europea alla volatilità dei prezzi e ai ricatti geopolitici.

«L’Europa lo fa per sopravvivenza. È chiaro che altre nazioni, altri contesti hanno meno interesse a farlo. Gli Stati Uniti per sé ne hanno meno, hanno risorse di idrocarburi consistenti. Noi non le abbiamo e quindi il nostro interesse è cambiare».

Per Armaroli, continuare a considerare la transizione come una scelta ideologica significa ignorarne le ragioni più concrete: sicurezza energetica, competitività industriale e riduzione della dipendenza dalle importazioni.

Decarbonizzazione all’incontrario: si parte dall’ultimo miglio

Uno dei punti più controversi della COP31 è stato proprio il mancato riferimento all’abbandono dei combustibili fossili nella decisione politica finale, la cosiddetta Cover Decision. Grassi spiega che la prima bozza del documento conteneva un riferimento all’uscita dai fossili, ma questo è scomparso nella versione portata in plenaria. L’Unione Europea ha quindi respinto il testo, giudicandolo troppo poco ambizioso.

A rendere il documento ancora più controverso è stata la forte enfasi sulla cattura e lo stoccaggio della CO₂, con obiettivi considerati estremamente ambiziosi rispetto alla maturità delle tecnologie. «È come dire: nel testo finale ci prepariamo nel dettaglio l’ultimo miglio, ma ignoriamo tutto il resto della maratona».

La cattura e lo stoccaggio del carbonio possono avere un ruolo nel raggiungimento della neutralità climatica, soprattutto per le emissioni più difficili da eliminare. Ma, avverte Grassi, non possono diventare un’alternativa alla riduzione delle emissioni alla fonte.

Cattura della CO₂, una tecnologia costosa e complessa

Armaroli entra nel merito dei limiti tecnologici ed economici della cattura della CO₂. Gli impianti industriali possono teoricamente intercettare le emissioni di grandi centrali elettriche, cementifici e altri grandi emettitori, ma i volumi da trattare sono enormi. Il processo richiede molta energia: una centrale elettrica dotata di sistemi di cattura potrebbe dover destinare dal 20 al 50% della propria produzione al funzionamento degli impianti, a seconda della tecnologia utilizzata.

A questo si aggiungono i costi di trasporto e stoccaggio. Spesso la CO₂ dovrebbe essere trasferita attraverso condotte anche per decine o centinaia di chilometri, fino a depositi geologici adatti. Ancora più difficile è la cosiddetta cattura diretta dall’atmosfera. La concentrazione di CO₂ nell’aria è sufficiente a provocare danni climatici, ma troppo bassa per consentire un’estrazione semplice ed economica.

«L’unico modo per affrontare e cercare di risolvere in maniera pratica questo problema è smettere di emettere». La conclusione di Armaroli è netta: la cattura del carbonio potrà servire per le emissioni residue, ma non può giustificare la prosecuzione dell’uso dei combustibili fossili. «La rimozione, cattura e stoccaggio del carbonio è come cercare di rimettere il dentifricio dentro il tubetto una volta uscito».

Verso un multilateralismo a “geometria variabile”

Il fallimento di Antalya apre anche una riflessione sul futuro del sistema delle COP. Secondo Grassi, il modello basato sul consenso unanime rende sempre più difficile raggiungere accordi ambiziosi, soprattutto quando alcuni Paesi produttori di combustibili fossili si oppongono a ogni riferimento alla loro progressiva eliminazione. La strada potrebbe essere quella di un multilateralismo «ad assetto variabile», con gruppi di Paesi che decidono di procedere insieme su obiettivi specifici.

Grassi cita l’iniziativa sull’elettrificazione dei consumi finali, sostenuta da circa 75-80 Paesi, e le iniziative di collaborazione tra nazioni intenzionate ad accelerare l’uscita dai fossili.

Anche se questi impegni non sono entrati nel documento finale, possono continuare a produrre risultati concreti.

La prossima COP si terrà ad Addis Abeba, in Etiopia, e dovrebbe concentrarsi soprattutto sull’adattamento e sulla finanza climatica. Resta però aperta la questione del ruolo degli Stati Uniti, la cui assenza dal processo negoziale federale pesa sul futuro degli accordi globali.

La Cina, intanto, continua a investire massicciamente nelle tecnologie della transizione, pur mantenendo una posizione negoziale ambigua sui combustibili fossili.

Il bilancio di Armaroli e Grassi è dunque lontano dall’ottimismo. La COP31 ha evidenziato una crisi profonda della diplomazia climatica e la difficoltà di trovare un accordo su ciò che più conta: ridurre l’uso dei combustibili fossili e sostenere i Paesi più esposti agli effetti del riscaldamento globale. Ma il fallimento del vertice non cancella i progressi tecnologici e industriali già in corso.

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