COP31 alle prese con l’era del clima estremo. «Elettrificazione è la risposta»

«Siamo entrati in una nuova era di eventi climatici estremi» è l’incipit del messaggio di António Guterres. Accompagna la pubblicazione dell’ultimo rapporto sullo stato del clima dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), dal quale emerge un quadro sempre più preoccupante. Il 2026 verso un nuovo record climatico Secondo l’OMM, il 2026 si inserisce in una lunga sequenza di record per temperature, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello dei mari. Gli ultimi dodici anni sono stati i più caldi mai registrati e gli ultimi quattro occupano le prime quattro posizioni della classifica. Tra gennaio e settembre 2026 la temperatura media globale della superficie terrestre è risultata superiore di circa 1,47 °C rispetto ai livelli preindustriali. Un valore vicino a quello del 2025 (1,43 °C) e del 2023 (1,46 °C), ma ancora inferiore al record del 2024, quando l’anomalia ha raggiunto 1,55 °C. In sostanza, l’obiettivo dell’Accordo di Parigi 2015 di un riscaldamento a fine secolo di 1,5 gradi è già stato raggunto e verrà inevitabilmente sforato. Il rapporto segnala inoltre nuovi record mensili per le temperature superficiali degli oceani nel 2026, il progressivo arretramento dei ghiacciai e una diminuzione delle riserve globali di acqua dolce che prosegue dal 2014. Il presidente di COP31: «L’elettrificazione è la risposta alla crisi energetica». La formula è 35% entro il 2035 La chiave per una soluzione praticabile è l’elettrificazione. A metterla al centro dell’agenda della conferenza è Murat Kurum, ministro turco dell’Ambiente, dell’Urbanizzazione e dei Cambiamenti climatici e presidente della COP31. «La COP31 è stata concepita anche per inaugurare l’era dell’elettricità», ha dichiarato Kurum, collegando la transizione energetica non soltanto alla lotta contro il cambiamento climatico, ma anche alla sicurezza degli approvvigionamenti. Tradotto in cifre, significa elettrificare il 35% dei consumi primari di energia, contro l’attuale 23% entro il 2035. Triplicando nel contempo la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. La recente crisi energetica, secondo il presidente della conferenza, ha mostrato quanto sia rischioso dipendere dalle importazioni di combustibili. «L’energia che si deve importare è energia che non si controlla. L’elettrificazione è la risposta. Protegge le comunità dai mercati globali volatili e riduce le emissioni». Un’affermazione che assume particolare significato in una fase di instabilità dei mercati energetici internazionali e di crescente attenzione alla dipendenza dalle forniture di petrolio e gas. Kurum ha inoltre riconosciuto che il mondo supererà la soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi. «Non distoglieremo lo sguardo e non ridimensioneremo le nostre ambizioni. L’obiettivo di 1,5 gradi rimane la nostra bussola», ha assicurato, indicando nella COP31 l’occasione per affrontare anche le conseguenze del superamento temporaneo di questa soglia. Resta centrale il tema delle risorse economiche. A Baku, durante la conferenza 2024, era stato concordato di mobilitare almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 a favore dei Paesi in via di sviluppo. «Non abbiamo bisogno di nuovi obiettivi. Dobbiamo realizzare quelli che abbiamo, con i Paesi sviluppati in prima linea», ha sottolineato Kurum. Il 90% dei progetti rinnovabili costa meno dei fossili Tuttavia Simon Stiell, segretario esecutivo dell’UNFCCC, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha ricordato anche i risultati ottenuti dal processo avviato con l’Accordo di Parigi, sottolineando come le conferenze sul clima abbiano contribuito a orientare le politiche pubbliche e le scelte dei mercati. «Il 90% dei grandi progetti nel settore delle energie rinnovabili è ora più economico rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili», ha osservato. Un cambiamento importante, che però non basta. «I progressi sono ben lungi dall’essere sufficienti o equi», ha aggiunto, indicando la necessità di passare dalla definizione degli obiettivi alla loro effettiva realizzazione. Tra le priorità indicate da Stiell c’è l’obiettivo di triplicare la capacità globale delle energie rinnovabili entro il 2030 e di rafforzare le reti elettriche, indispensabili per trasportare energia tra Paesi e continenti. La sfida di Antalya è dunque duplice: da una parte accelerare la decarbonizzazione attraverso rinnovabili ed elettrificazione, dall’altra costruire sistemi energetici e infrastrutture capaci di resistere agli effetti di un clima sempre più estremo. Per la mobilità elettrica, così come per l’intero sistema energetico, il messaggio che arriva dalla COP31 è chiaro: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili non è soltanto una scelta ambientale, ma anche una strategia per rafforzare l’autonomia energetica e la sicurezza dei Paesi. Focus sull’Europa, in arrivo un richiamo all’Italia

Come sempre l’Europa si presenta all’appuntamento COP vestendo i panni della prima della classe. Centrò in pieno e addirittura migliorò i target 20/20 di Kyoto e oggi ha ulteriormente ridotto le sue emissioni di CO2 rispetto al 1990, toccando quota -39%. Questo senza intaccare una robusta crescita economiuca del 74% nel periodo. Tuttavia è oggi in ritardo rispetto ai nuovi obiettivi climatici che prevedono di raggiungere un -55% entro il 2030 e -90% entro il 2040. Secondo la Commissione europea che ha diffuso i dati la responsabilità è di un gruppo di Paesi, primo fra tutti proprio l’Italia, che hanno ottenuto risultati insufficienti nei settori di trasporti, edilizia, agricoltura, industria e rifiuti.

Emissioni italiane boom nel 2025. Perchè?

La situazione italiana è particolarmente critica: nel 2025 le emissioni sono aumentate del 5,8%, contro una riduzione media europea dell’1,6%. È il peggior risultato nell’Unione, davanti a Portogallo (+4,2%) e Spagna (+2,2%). L’Italia, insieme a Cipro, non ha inoltre presentato il rendiconto dei ricavi del mercato delle emissioni di CO₂

Entro l’anno Bruxelles invierà un richiamo ufficiale, dando tre mesi di tempo per presentare piani correttivi con misure e investimenti adeguati. Per il 2026, invece, l’Europa dovrebbe registrare un’ulteriore diminuzione delle emissioni dell’1,5%. A livello mondiale il calo previsto è appena dello 0,4%, con riduzioni anche in Cina, Stati Uniti e Giappone. A sostenere la decarbonizzazione contribuiscono soprattutto la crescita delle rinnovabili e la diffusione delle auto elettriche. Il miglioramento resta però fragile: il calo del 2026 è legato anche alla crisi petrolifera e potrebbe invertirsi nel 2027, nonostante l’accelerazione delle tecnologie pulite, con l’auspicata soluzione della crisi in Medio Oriente.