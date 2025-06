Coop porta la spesa agli anziani con 13 furgoni elettrici Toyota

Coop ha acquistato 13 furgoni elettrici per consegnare la spesa agli anziani e alle persone con problemi motori . Una piccola flotta data in mano ai volontari del Bolognese e della Romagna. Il progetto ha preso il via a Casalecchio di Reno dove è stato consegnato il Toyota Proace Full Electric che sarà utilizzato dal gruppo di Ausilio nella Coop di Via Marconi 51.

Perchè Coop ha scelto Toyota Proace elettrico? Anche il libero accesso alla Ztl

Questi gli elementi che hanno motivato la scelta del veicolo: «Le dimensioni, la capacità del vano di carico e la presenza di porte laterali scorrevoli e posteriori – che agevolano le operazioni di carico e scarico – rendono il Toyota Proace il veicolo ideale per le attività di volontariato di Ausilio. La motorizzazione elettrica, poi, consente il libero accesso a centri storici e ZTL, rendendo le operazioni di consegna della spesa a domicilio ancora più semplici».

Alla cerimonia di consegna erano presenti Alice Podeschi, direttrice relazione e ingaggio soci e stakeholder di Coop Alleanza 3.0, Marina Franci, presidente del consiglio di zona soci, Dario Pergolotti Antiochia, general manager Fleet & Used di Toyota Motor Italia e una rappresentanza di Auser per il gruppo di Ausilio per la spesa di Casalecchio. Quella del Toyota Proace Full Electric al gruppo di “Ausilio per la spesa” di Casalecchio è soltanto la prima di 13 consegne complessive ad altrettanti gruppi del progetto solidale.

Non solo auto green per i volontari. E’ previsto il rinnovamento integrale della flotta aziendale

La scelta della Cooperativa è in coerenza con quanto previsto dal suo piano di sostenibilità: «Fare rotta verso la riduzione dell’impatto ambientale legato alla mobilità, tramite il rinnovamento integrale – oltre che di tutti furgoni di Ausilio per la spesa – di tutto il parco auto aziendale con mezzi ad alimentazione ibrida o elettrica». La conferma che la scelta a basse emissioni è pienamente sostenibile per le consegne dell’ultimo miglio. In molte città vi è infatti una forte presenza di furgoni elettrici per le consegne.

Entro la fine del 2025 nel Bolognese saranno dotati del medesimo veicolo per le consegne i gruppi delle Coop di Andrea Costa, San Donato, Saffi, Corticella, San Ruffillo, San Lazzaro, Anzola Emilia, Castel Maggiore le Piazze e dell’ipercoop Leonardo di Imola. A questi si aggiungeranno, in seguito, i gruppi romagnoli che fanno capo all’extracoop Esp di Ravenna e alla Coop Borgo di Faenza e, nelle Marche, al gruppo di Ausilio dell’ipercoop Miralfiore di Pesaro.

«Con la consegna di questo primo furgone elettrico al gruppo di Ausilio per la spesa di Casalecchio, diamo un segnale concreto di come la solidarietà possa andare di pari passo con la sostenibilità». Parole di Alice Podeschi a cui segue la dichiarazione di Dario Pergolotti Antiochia: «Impatto positivo sull’ambiente e sulla società».

Ausilio per la spesa è il progetto nato in provincia di Bologna nel 1992 e oggi coinvolge oltre 430 soci volontari, organizzati in 15 gruppi: il loro impegno permette di offrire un aiuto a circa 550 persone anziane sole o con difficoltà motorie. Nel 2024 consegnate 13.600 spese a quasi 450 utenti.