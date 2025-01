Coop Alleanza 3.0 a tutto solare con Axpo Energy Solutions

Coop Alleanza 3.0 installerà dieci impianti fotovoltaici in altrettanti ipermercati con l’ausilio di Axpo Energy Solutins. La capacità installata totale ammonta a 6 MW. Autoproducendo gran parte del proprio fabbisogno elettrico, ridurrà di 1.885 tonnellate le proprie emissioni di CO2.

Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumatori italiana e uno dei i principali

operatori nella GDO del Paese. Axpo Energy Solutions Italia è la ESCo del Gruppo

Axpo che si occupa di efficientamento energetico.

Gli Iper Coop Allenza 3.0 copriranno il 30% dei consumi

I punti vendita convolti sono: Bari e Barletta, dove i nuovi impianti fotovoltaici sono già entrati in funzione, Bologna, Borgo Virgilio (provincia di Mantova), Brindisi, Codigoro (provincia di Ferrara), Mantova, Novellara (provincia di Reggio Emilia), Parma e Piacenza. Una volta entrati in funzione, si conta entro fine di quest’anno, gli impianti permetteranno di soddisfare in media il 30% del fabbisogno di elettricità in ogni ipermercato, producendo complessivamente circa 7250 MWh di energia all’anno.

Axpo Energy Solutions Italia si occuperà anche del monitoraggio, delle performance e di raggiungere gli obiettivi di produzione di ogni singolo impianto.

I pannelli solari saranno a terra o su copertura, mentre in tre casi fungeranno da pensiline fotovoltaiche nei parcheggi scoperti dei puti vendita. Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia dice di credere fortemente nell’efficientamento della Grande distribuzione: «Sappiamo bene quanto la gestione della componente energetica rappresenti oggi un aspetto cruciale per la competitività di ogni impresa, anche in considerazione della volatilità dei mercati e della riduzione dei margini».

Axpo è il più grande produttore di energia rinnovabile in Svizzera e oggi uno

dei maggiori player in Italia nel mercato libero dell’energia elettrica.

Coop Alleanza 3.0 conta oltre 2 milioni di soci, è presente in 8 regioni italiane con quasi 350 negozi.

