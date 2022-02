Cooltra va veloce: fatturato a 31 milioni, Italia a +50%

Cooltra va veloce: sale a 31,7 milioni di euro il fatturato di Cooltra nel 2021, nonostante la pandemia. E una buona spinta arriva dall’Italia (+50%).

Cooltra va veloce: boom di noleggi a Milano (+67%)

L’azienda spagnola conferma la posizione di leadership nel mercato europeo della mobilità sostenibile su due ruote. In Italia, dove detiene il 65% della quota di mercato dello scooter-sharing, il fatturato è salito a 6 milioni (+50%). Grazie anche a un rapido incremento dei noleggi nella città di Milano (+67%), tornati ai livelli pre-pandemia. La linea di business B2C, destinata ai privata, ha permesso un risparmio di oltre 6.000 tonnellate di CO2, con un fatturato di 18,2 milioni (+40%). Un trend trainato proprio dalle performance italiane, le migliori in Europa, con 1,8 milioni di noleggi totali e 9,1 milioni di km percorsi (+25%). Buone anche le performance di Parigi: in meno di un anno Cooltra si è posizionata come il secondo operatore per noleggi ed utenti.

Cresce anche il B2B, con il food delivery in città

La divisione B2B, attiva in 50 città di 8 Paesi europei con una flotta di oltre 7.000 veicoli, chiude invece il 2021 con fatturato di 13,5 milioni (+50%). Una crescita trainata principalmente dal boom del food delivery, con partnership come quella con Just Eat. Nel 2021 anche le forze dell’ordine hanno scelto la sostenibilità: in Europa sono incrementate del +90% le consegne di scooter elettrici a corpi di pubblica sicurezza. Positivo anche l’andamento del servizio di flat-rate per dipendenti aziendali, tra cui l’accordo con cui i dipendenti Enel Italia noleggiano motorini elettrici a tariffa agevolata. Contribuendo alla diminuzione delle emissioni inquinanti e a decongestionare il trasporto pubblico locale. E continua l’internazionalizzazione della società, con investimenti di oltre 10 milioni. Obiettivo: potenziare la flotta, che oggi conta su 18.000 veicoli tra scooter e biciclette (il 75% elettrici).

