Cooltra rileva Cycle e si rafforza nelle e-bike

Cooltra rileva CYCLE in Italia, rafforzando la presenza nel settore della logistica urbana elettrica, in rapida espansione. Segnando anche un’importante passo nel mercato delle e-bike.

L’operazione include la gestione di quasi 700 biciclette elettriche, flotta utilizzata da oltre 500 corrieri e clienti B2B attivi a Milano, Roma e Torino. Cooltra assicurerà la continuità del servizio occupandosi di ogni aspetto amministrativo/legale e di carattere operativo/gestionale. Garantendo riparazioni e assistenza tecnica locale. L’80% dei dipendenti di CYCLE Italia entrerà a far parte della squadra Cooltra, confermando l’impegno nella creazione di occupazione nella mobilità sostenibile. “Questa strategica acquisizione avvalora la nostra volontà di crescita e consolidamento di Cooltra per i prossimi anni in Italia, con un’attenzione particolare non solo agli e-scooter, ma anche al mercato in forte espansione delle e-bike. È un’evoluzione naturale per Cooltra: ci consente di ottenere economie di scala nella gestione operativa e di puntare alla redditività, avvalendoci di tutta la competenza consolidata nei dieci anni di lavoro” sottolinea Enrico Pascarella, n.1 di Cooltra Italia.

Mercato del delivery urbano in fortissima crescita

Nel 2024, il mercato italiano delle e-bike ha superato le 318.000 unità vendute, con previsioni che indicano oltre 1,18 milioni entro il 2033, spinte dalla logistica urbana e dai servizi di mobilità condivisa. A livello europeo, il mercato delle cargo bike elettriche, fondamentali per le consegne dell’ultimo miglio, è destinato a raggiungere un valore di 28,7 miliardi di euro entro il 2034, con un tasso di crescita annuale del 33,9%. Cifre influenzate in larga misura dal mercato della delivery. Solo lo scorso anno ha raggiunto i 6,12 miliardi di euro, trainando la domanda di soluzioni logistiche urbane sostenibili. Nel 2024 Cooltra ha continuato la sua strategia di crescita sia a livello nazionale che internazionale,. Chiudendo l’anno fiscale 2024 con un fatturato di 60 milioni (+32%) e mantenendo un EBITDA positivo dal 2019. Il segmento del noleggio flotte a lungo termine per aziende e amministrazioni pubbliche (B2B) è cresciuto del 4%,, raggiungendo i 14,5 milioni di fatturato.

