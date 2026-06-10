











Cooltra compie vent’anni e chiude il 2025 con ricavi record per 62,7 milioni di euro. In Italia mantiene una posizione dominante e annuncia l’arrivo di un nuovo scooter elettrico Askoll progettato specificamente per il servizio di sharing.

Vent’anni di attività, oltre 54 milioni di noleggi effettuati e una leadership ormai consolidata nel mercato europeo dello scooter sharing. Cooltra soffia sulle candeline presentando risultati economici in crescita e annunciando nuovi investimenti sull’elettrico, a partire dall’Italia.

La società spagnola, oggi presente in numerose città europee, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 62,7 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto ai 31,6 milioni registrati nel 2021. Una crescita che testimonia come la micromobilità condivisa, dopo gli anni pionieristici, stia entrando in una fase di maggiore maturità industriale.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, gli utenti serviti in Europa hanno superato quota 3,5 milioni, mentre i chilometri percorsi dagli scooter della flotta hanno oltrepassato i 100 milioni. Un percorso che, sostiene Cooltra, ha consentito di evitare oltre 10 mila tonnellate di emissioni di CO₂ dal 2006 a oggi.

Cooltra domina il mercato dello sharing in Italia

Se in Europa Cooltra dichiara una quota di mercato del 42% nello scooter sharing, in Italia la posizione è ancora più forte. L’azienda afferma di detenere circa il 90% del mercato nazionale e di essere l’unico operatore attivo nella capitale. A Milano e Torino invece la concorrenza è limitata a pochi operatori minori.

I numeri del 2025 confermano questa presenza capillare: oltre 3 milioni di noleggi e più di 15 milioni di chilometri percorsi dagli utenti italiani. Per dare un’idea della scala, l’azienda paragona questa distanza a circa 375 giri completi attorno al pianeta.

L’obiettivo dichiarato è continuare a crescere. Entro la fine del 2026 la flotta italiana dovrebbe avvicinarsi ai 5.000 veicoli.

“L’Italia è un mercato chiave per Cooltra e un esempio concreto di come la mobilità condivisa possa contribuire a trasformare le città”, ha dichiarato Timo Buetefisch, fondatore e CEO della società.

Debutta il nuovo Askoll progettato per lo sharing

L’annuncio più interessante per il settore riguarda però la flotta. Cooltra ha infatti confermato l’acquisto iniziale di 450 nuovi scooter elettrici Askoll destinati ai servizi di sharing di Roma e Milano.

Si tratta di un progetto sviluppato congiuntamente con il costruttore vicentino, partner storico dell’azienda. Secondo Cooltra, il nuovo mezzo sarebbe il primo scooter al mondo progettato fin dall’origine specificamente per l’utilizzo in sharing.

L’esperienza accumulata in oltre sette anni di utilizzo degli scooter Askoll nelle flotte europee avrebbe consentito di individuare le caratteristiche più richieste dagli utenti e dagli operatori. Tra queste figurano una maggiore autonomia, dichiarata in circa 120 chilometri, prestazioni migliorate, maggiore robustezza e un comfort superiore.

L’obiettivo a regime è particolarmente ambizioso: arrivare a circa 2.000 scooter di questo nuovo modello sia a Roma sia a Milano.

Per Askoll si tratta di una conferma importante nel settore della mobilità condivisa, un mercato che richiede veicoli particolarmente affidabili e con costi operativi contenuti.

Arriva anche la “Dolce Vita” in Vespa per i turisti

Accanto allo sharing tradizionale, Cooltra punta anche sul turismo. L’azienda ha infatti lanciato la campagna “La Dolce Vita in Blue”, dedicata al noleggio di scooter Vespa per i visitatori di Roma e Milano.

La flotta comprende 30 mezzi personalizzati, 20 nella capitale e 10 nel capoluogo lombardo. L’iniziativa punta a intercettare il turismo internazionale proponendo un’esperienza che richiama l’immaginario italiano degli anni Sessanta, con un servizio orientato alla clientela premium.