Conviene elettrica, benzina o diesel? Guarda la Kona…

Conviene elettrica, benzina o diesel? La scelta di solito si fa pensando al prezzo d’acquisto. Ma poi l’auto va mantenuta e i conti cambiano. Guarda la Kona…

Conviene elettrica? I numeri sono questi

Ormai sono le Case stesse a dirlo: unendo prezzo d’acquisto a successivo costo di gestione, l’elettrico è competitivo. Un acquirente accorto deve calcolare tutto, non solo l’esborso iniziale: sono tutti soldi che escono dalle stesse tasche, le nostre. C’è la manutenzione, con i famigerati tagliandi, il costo dell’energia o del carburante, l’assicurazione…Tutto concorre a formare quel che gli inglesi chiamano Total cost of ownership (Tco), il costo totale, il vero riferimento. E il caso della Hyundai con il suo piccolo Suv, la Kona, è molto interessante: è prodotto un po’ in tutte le motorizzazioni ed è l’ideale per un confronto. Ebbene, è la stessa Casa coreana a dire papale papale sul suo sito che “con KONA Electric risparmi fino a € 249 al mese rispetto alla versione benzina o diesel“. Come? “Grazie ai minori costi di gestione, manutenzione e percorrenza“.

—– Leggi anche: 15 giorni a spasso per testare la Kona ——

Confrontate una 39 kWh e una 1.6 CRDi diesel

Dunque: i conti della Hyundai non sono fatti mettendo a confronto il suo con un Suv della concorrenza, potrebbero apparire interessati. Sono fatti confrontando le due versioni di un modello di casa: una Kona Electric 39kWh XPrime+ con una a Kona 1.6 CRDi DCT 2WD XPrime, a gasolio. Conti che si riassumono nell’offerta di un’elettrica in leasing con un canone mensile di 199 euro. I dettagli sono spiegati in un’apposita sezione del sito, denominata proprio “Risparmia con Kona Electric”.

Che interesse avrebbe la Hyundai a spingere una versione piuttosto che un’altra? Non stiamo qui a entrare nel dettaglio di tutti i calcoli che sono stati fatti. Ci limitiamo a dire che un peso importante ce l’ha anche il fatto che, in caso di rivendita, l’elettrica mantiene un buon valore nel tempo. Dopo tre anni e 60 mila km, nell’usato siamo al 48% di valore residuo rispetto al prezzo iniziale. Per i modelli diesel, coi tempi che corrono, non ne siamo così sicuri.

SECONDO NOI. È significativo che, nei siti che le Case dedicano ai modelli elettrici, compaia sempre più spesso la parola “convenienza“. Chi maneggia grandi flotte aziendali, e deve saper fare bene i conti, sa già che in certe versioni e per certi usi l’elettrico già oggi può essere un buon affare. La Kona, che nelle classifiche sulle elettriche più virtuose nei consumi è sempre nei primi posti, ne è una conferma.