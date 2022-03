Conviene ancora guidare elettrico: parola di Villi

Conveine ancora guidare elettrico? I conti li fa per noi un lettore emiliano, Villi, con la sua Peugeot E-208, confrontandoli con i costi delle benzina. Ricordiamo che chi vuole condividere la sua esperienza può scrivere a info@vaielettrico.it

di Villi Bernaroli

“Vi racconto i miei primi 18 mesi in elettrico, con una Peugeot. Da metà agosto 2020 guido una E-208 e già a metà febbraio 2022 avevo percorso circa 17000 km. Scrivo anche per rispondere a quelli che mi chiedono “Ma sei sicuro che conviene ancora???”.

Conviene ancora guidare elettrico? Vediamo la mia bolletta-luce…

“In questi giorni, come dicevo, molti conoscenti mi chiedono se resterà conveniente l’elettrico a fronte dei rincari in arrivo sulle bollette-luce. E anch’io sono in trepidante attesa della prima bolletta del 2022, ma intanto posso fare un po’ di conti su questi 18 mesi e da li guardare al futuro. Ho sempre lo stesso contratto monorario con il costo del kWh a 7,8 centesimi. Prendendo le ultime 5 bollette e dividendo semplicemente il totale-fattura (escluso canone RAI) per i kWh consumati, il costo complessivo medio del kWh è risultato essere 20,2 centesimi per kWh. Parlo di valore medio perché varia di uno o due centesimi di fattura in fattura. Mentre il prezzo della benzina saliva da 1,65 a 1,85 euro al litro, quindi, il mio rifornimento di elettroni per lo stesso prezzo del litro di benzina passava da circa 8 a circa 9 euro“.

Il confronto con quanto spenderei andando a benzina

“La percorrenza dell’ auto in queste zone perlopiù pianeggianti, quasi sempre in urbano ed extraurbano e con poca autostrada, va dai 7 km per kWh in inverno a 8,5 in estate. Va considerata la dispersione, visto che utilizzo il carichino in garage su una schuko, e ricordo che spesso qui su Vaielettrico si è parlato di una dispersione intorno al 15%. Quando prelevo dalla rete 8 kWh, nella batteria ce ne finiscono in realtà solo 6,8 e quando dalla rete ne prelevo 9, nella batteria ce ne finiscono solo 7,65. Ciò detto, nel caso peggiore (benzina a 1,65 €/l e guido in inverno) col prezzo di un litro di benzina ricarico 6,8 kWh e faccio 7 km per kWh, ovvero 47,6 km di percorrenza. Mentre nel caso migliore (benzina a 1,85 €/l e guido in estate) ho 7,65 kWh e faccio 8,5 km per kWh, ovvero 65 km. Avercelo, un benzina che faccia quella strada con un litro… Già queste cifre fanno capire che il vantaggio è tale che non basterebbe neanche il raddoppio, delle bollette, per rendere sconveniente l’elettricomedio perché varia di uno o due centesimi di fattura in fattura“.

Conviene ancora guidare elettrico? Sì, anche con il rincaro dell’energia

“Ma ragioniamo sull’aumento del 41% deciso da Arera. Tale aumento riguarderebbe solo il costo dell’energia, che è circa ¾ del totale bolletta e non colpirebbe quel ¼ di costi fissi e trasporto. L’aumento del totale della bolletta e quindi del kWh sarebbe del 30,75% (¾ di 41%). Ipotizzando che la benzina rimanga a 1,85 al litro come ora (ma dubito, visto come cresce oggi il greggio), se il mio kWh da 20,2 centesimi crescerà del 30,75% passerà a costare 26,41 centesimi. E quindi con il costo di un litro di benzina comprerei appena più di 7 kWh. Togliamo un 15% di dispersione e abbiamo 5,98 kWh: con 7 km per kWh: in inverno sono 42 km, con 8,5 km per kWh in estate sono 51 km. L’elettrico conviene tranquillamente, anche a fronte di un aumento del 41% dell’energia e con la benzina che resta ferma (auguri!) a 1,85 euro al litro. Se vi chiedono se l’elettrico conviene ancora, strizzate pure l’occhio.

