Conversione ecologica in Vaticano con 14 mezzi elettrici

Conversione ecologica in Vaticano: è proprio con queste parole che la Santa Sede ha annunciato l’acquisiazione di 14 mezzi elettrici.

Conversione ecologica in Vaticano, con Melex e Groupil

I mezzi saranno destinati alla Gendarmeria, ai Vigili del Fuoco e ad altre esigenze del Vaticano. La fornitura rientra nel programma di sviluppo per la salvaguardia dell’ambiente “Conversione Ecologica 2030”. Con varie iniziative tra cui la trasformazione del parco auto in una flotta a impatto zero entro fine decennio. L’acquisizione riguarda quattro passeggeri Melex destinati alla Gendarmeria e dieci utility Goupil per le esigenze dello Stato della Città del Vaticano. La fornitura è curata da Exelentia (Italian Mobility Factory), che donerà anche due veicoli elettrici opportunamente modificati per le esigenze del Papa. Il Melex 343 è un veicolo passeggeri piccolo e comodo, completamente elettrico, adatto per muoversi agevolmente nei centri storici e in aree sensibili, come stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, ma anche parchi e centri sportivi. Viene utilizzato dalla Gendarmeria, come da altre forze dell’ordine, per la sua grande agilità e robustezza, che permette di rendere più efficienti i servizi di pattugliamento, anche nelle aree interne e in spazi ad alta densità pedonale. È opportunamente predisposto per ospitare attrezzature di primo soccorso e di supporto in caso di calamità e incendi.