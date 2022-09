Convenienza finita con le ricariche a questi prezzi

Convenienza finita per le auto elettriche con questi prezzi delle ricariche, ci scrive un lettore. Facendo un confronto con auto a benzina, ibride e GPL. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno indirizzato alla mail info@vaielettrico.it

“V olevo segnalarvi che Enel X aumenterà il costo al khW sulle colonnine di ricarica. Dall’ 8/10 il costo sarà: AC 0,58 al KWh, DC 0,89 al KWh. Probabilmente, causa aumento del costo dell’energia, anche altri gestori saranno costretti ad aumentare il costo al KWh nelle colonnine di ricarica. Ma facciamo i conti col solo costo di Enel X:

– Elettrico 14KWh per 100Km

– Costo benzina €1,57 al litro

– Vettura ibrida percorre 20km/L

– Gpl es. Clio percorre 350km con 25€.

Quindi calcoli alla mano, il costo per 100km è:

– Elettrico DC 0,89 x 14kw= €12,46

– Elettrico AC 0,58 x 14Kw = €8,12

– Benzina= 5Lx 1,56= €7,85

– GPL = €7,4 x 100km

Purtroppo con l’elettrico NON si risparmia!!! Per incentivare l’elettrico non dovrebbero aumentare il costo al Kw delle colonnine di ricarica!! “.

Risposta.

Grazie per averci segnalato gli aumenti di Enel X Way, ma ovviamente ne avevamo già dato notizia nei giorni scorsi. Non c’è dubbio che i rincari dell’energia peseranno sulle tasche di chi viaggia in elettrico. Ma i confronti sono un po’di quelli elencati dal lettore, perché i prezzi variano di parecchio a seconda di dove ricarichiamo e di qualescegliamo. Si può ricaricare a casa, a costi che (per ora) sono più convenienti di quel 0,58 che ora costituisce la tariffa minima della società di Enel Group. E se invece scegliamo di rifornire nelle colonnine, possiamo optare per formule dicon un tot di kWh a disposizione nel mese. La stessa Enel X Way, per esempio, propone lacon soglia di consumo a 70 kWh, e lacon soglia a. Non ci risulta che esistano pacchetti a forfait (offerti un po’ da tutti i gestori) per acquistare benzina o GPL con sconti del genere. E anche di questo va tenuto conto.