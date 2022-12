Convenienza auto elettrica: l’Italia non brilla, nei confronto di un grande noleggiatore come Leaseplan nel suo nuovo Car Cost Index. Sono rilevazioni studiate per i gestori di grandi flotte aziendali, ma utili anche per i privati.

Convenienza auto elettrica: con la Francia non c’è gara…

Il Car Cost Index è un’analisi approfondita sul costo totale di proprietà (TCO) e di operatività di un veicolo in 22 paesi europei. Vengono scorporate le diverse voci relative alla proprietà, inclusi energia/carburante, deprezzamento, imposte, interessi, assicurazione e manutenzione. Nell’edizione 2022, i costi sono ponderati sui primi 4 anni di proprietà e presumono un chilometraggio di 30.000 km/anno. I principali risultati della nuova edizione dicono che, nonostante il rincaro dell’energia, i costi per rifornire restano inferiori per le elettriche rispetto a benzina e diesel. Le spese di ricarica in media rappresentano il 15% del costo totale di proprietà di una EV, mentre la voce carburanti pesa del 23% e del 28% per i conducenti di benzina e diesel. Ma all’interno di queste medie l’Italia, a causa degli alti prezzi dell’elettricità non brilla, come mostrano i grafici di raffronto con Francia e Germania in tre categorie di auto. Sono il segmento B (quello della VW Polo), segmento C (quello della Golf) e segmento D (quello della Tesla Model 3 e della VW Passat).

Pesano tasse sul nuovo e costo folle dell’energia

Dal raffronto con gli altri du grandi mercati continentali, Germania e Francia, è quest’ultima ad uscire meglio di tutte. Questo grazie anche a un costo dell’energia molto inferiore, con l’incidenza del nucleare. E anche con un regime fiscale più favorevole. Nelle auto di segmento B (grafico in alto) l’Italia esce decisamente male, come del resto la Germania. Mantenere questo tipo di auto con un’elettrica costa 902 euro al mese, contro i 697 della Francia. Va un po’ meglio nel segmento C, in cui le elettriche in Italia hanno costi sostanzialmente allineati al diesel e un po’ superiori alla benzina (molto male l’ibrido plug-in). Nel segmento D, infine, l’elettrico sembra non convenire proprio, avendo valori mensili superiori alle altre tre categorie di veicoli. E anche qui lo scarto rispetto alla Francia è drammatico: 1.162 euro al mese contro 861, quasi 300 euro. Il che spiega perché nel Paese transalpino di elettriche se ne vendano tante e da noi davvero pochine.