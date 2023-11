La ricarica che vorremmo: Vaielettrico lo dirà a E-Charge

Vaielettrico si presenta a E-Charge, il 16 e 17 novembre prossimi, con due tavole rotonde sulle “Nuove frontiere della ricarica“. La prima edizione dell’unico evento italiano dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici si terrà a BolognaFiere, Padiglione 16, in contemporanea con Futurmotive – Expo & Talks e Fleet Manager Academy.

Come ricaricheremo le nostre auto elettriche in futuro? Più velocemente, questo è sciuro. Ma la velocità non è tutto. Servirà una rete di ricarica più capillare, più riconoscibile e più accessibile.

Diversificata per servire le più svariate esigenze, adeguando tempi e luoghi di rifornimento alle esigenze della nostra quotidianità. E, infine, la ricarica dovrà essere una certezza; quindi le colonnine dovranno essere affidabili, semplici da attivare, sicure.

Due appuntamenti con Vaielettrico a E-Charge

A questi temi Vaielettrico dedicherà due tavole rotonde, chiamando a dibattere i principali attori della filiera della ricarica: carmaker, produttori di hardware e software, integratori di sistemi, investitori, CPO e MSP.

Giovedì 16: tavola rotonda sulle nuove modalità della ricarica

Giovedì 16 novembre (ore 12.00-13.30, sala Volta, Pad.16) il focus sarà sulle nuove modalità della ricarica: “Plug&Charge, ricarica mobile e off the grid, Rete di prossimità in strada e in azienda, conversione dei distributori tradizionali in hub di servizi di mobilità”.

Ne parleranno:

–Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group Italia

–Francesco De Meo, Direttore Marketing di E-Gap

–Silvia Verace, Responsabile Public Infrastructures A2A E-Mobility

–Gianni Catalfamo, fondatore e CEO Onewedge

–Luca Roffi, Business Channel Sales Manager Lektri.co

–Leonardo Spacone, fondatore e CEO di Power Cruise Control

–Marco Vitali, Responsabile del progetto IPlanet

Modera: Mauro Tedeschini, co fondator di Vaielettrico

Venerdì 17: affidabilità, ovvero una ricarica sicura e certa

Venerdì 17 novembre (ore 11.15-12.30, sala Volta Pad.16) il focus sarà su “Le reti di ricarica dal pionierismo alla maturità: integrazione, manutenzione, affidabilità, revamping delle infrastrutture, sicurezza informatica”

Ne parleranno:

–Alberto Bordiga, Chief Sales Officier Pax Italia

-Valter Traversa, Sales Manager Smart Mobility Phoenix Contact

–Alessandro Cicerchia, Sales Manager ALFEN

–Luca Secco, Amministratore Delegato Driwe

–Luigi Gaudiano, Country Manager Flux by Road

–Mattia Paoli, General Manager Italy IOOT

–Beatrice Staltari, Business Development Neogy e-mobility

–Gianni Catalfamo, fondatore e CEO Onewedge

Modera: Massimo Degli Esposti, cofondatore di Vaielettrico.

Ricordiamo a chi fosse interessato ad assistere ai due eventi che l’ingresso alla fiera è gratuito. E’ necessaria però la pre-registrazione a questo link, che consente l’accesso all’area espositiva, alle conferenze e ai workshop in programma.

