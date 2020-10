Convegno a Bologna: “Mobilità elettrica, a che punto siamo”

Convegno a Bologna su “Mobilità Elettrica, Stato dell’Arte e Sviluppo Praticabile”. Nel pomeriggio del 22/10, presso la Biblioteca San Domenico.

Convegno a Bologna: c’è anche Vaielettrico.it

L’incontro è organizzato da Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna. Sarà moderato da Roberto Pettinari, responsabile della Commissione Sostenibilità e Infrastrutture per Ambiente, Energia di Federmanager. Con lui Claudio Lantieri dell’Università di Bologna. Il primo intervento “Considerazioni sulla mobilità: la sostenibilità concretamente e gradualmente attuabile” sarà di Massimo Kolletzek, già Direttore Operativo Aeroporto Bologna. Seguirà Mauro Tedeschini del nostro portale Vaielettrico.it, su “Evoluzione della Mobilità Elettrica dalle origini al Terzo Millennio, Mezzi e Tecnologie Utilizzate nel Tempo”. Le evoluzioni normative saranno affrontate da Alessandro Meggiato. Titolo: “L’approccio all’elettrico su scala regionale e l’interoperabilità della rete. Progetti pilota e accordi per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica”. Meggiato è Direttore Servizio Trasporto pubblico e Mobilità sostenibile Regione Emilia Romagna, responsabile progetto «Mi Muovo Elettrico».

Organizzano Federmanager e Ordine degli Ingegneri

A Massimo Gamba il compito di raccontare le “Sfide Tecnologiche ed Infrastrutturali legate allo sviluppo della mobilità elettrica di oggi e di domani”. Gamba è Consulente e Formatore specializzato in impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica di veicoli elettriciInfine. Si parla di applicazioni concrete sul territorio con “Corrente: un caso reale ed avanzato di E-Mobility”, relatore Fabio Teti. Teti è Direttore Finanza, Controllo e Sviluppo Commerciale Tper, Responsabile progetto car sharing «Corrente». La partecipazione all’incontro, che si svolge nel rispetto dei protocolli stabiliti per garantire la sicurezza dei presenti, è gratuita e aperta a tutti. L’iscrizione obbligatoria, a questo link, fino ad esaurimento dei posti disponibili, limitati a causa delle esigenze di distanziamento per l’emergenza sanitaria. Per gli ingegneri interessati ai 3 crediti formativi (CFP), l’iscrizione è invece obbligatoria su questo sito.

— Per altre informazioni si può contattare gli organizzatori alla mail: sara.tirelli@federmanagerbo.it.