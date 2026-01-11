Controversia con Tesla su dove rottamare per il bonus

Controversia con Tesla su dove demolire per il bonus: un lettore siciliano vorrebbe provvedere in loco, dato che l’auto non è marciante. Ma Tesla…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Controversia con Tesla: “Io vivo a Palermo e la vecchia auto ha il motore fuso…”

“Vivo a Palermo. Vi scrivo questa mail per chiedervi se potreste ottenere una risposta ufficiale e dettagliata riguardo una questione un pò critica. Essendo riuscito ad ottenere il voucher per la rottamazione, avevo preso in considerazione l’acquisto di una Tesla Model 3. Ovviamente per il prezzo allettante con cui è stata proposta. Ho chattato quindi con un advisor di Tesla e ho chiesto espressamente come Tesla gestisse la rottamazione dei veicoli per il voucher auto elettriche. Spiegando che io abito a Palermo e che la vettura, avendo il motore fuso, non era marciante. Mi è stato risposto che, per quanto concerne le isole, loro gestiscono il tutto con un demolitore di Caserta (punto più vicino alla mia città). Quindi secondo loro dovrei portare la mia vettura a Caserta.

“Secondo loro dovrei consegnarla a un demolitore di Caserta…”

Ho detto loro che il MASE a tal riguardo ha specificato che, qualora il veicolo da rottamare sia ubicato in una località diversa rispetto alla sede del venditore ovvero non sia marciabile (è il mio caso) e richieda il trasporto mediante carro-attrezzi, il beneficiario non è tenuto alla consegna diretta presso la sede del venditore. E che, quindi, non potevano rottamare solo ed esclusivamente a Caserta, contravvenendo così alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Risposta ulteriore dell’advisor “gestioni interne dell’azienda”. Non credo di essere stato l’unico ad avere avuto lo stesso problema e penso che la questione sia abbastanza controversa. Spero mi posiate dare una pronta risposta P.S.: Ho anche inviato delucidazioni e chiarimenti al MASE. ma ovviamente a distanza di un mese non ho ottenuto alcuna risposta” . Fulvio Schimmenti

Controversia con Tesla: ecco quel che ne dice il ministero

Risposta. Il ministero ha chiarito la questione nella sezione Domande Frequenti della parte del sito dedicato agli incentivi, al punto 34. Il quesito é: “Il beneficiario è tenuto a consegnare il veicolo da rottamare direttamente presso la sede del venditore, anche nei casi in cui il veicolo si trovi in una località diversa rispetto alla sede del venditore o debba essere trasportato mediante carro attrezzi?“ Risposta del ministero: “No. Qualora il veicolo da rottamare sia ubicato in una località diversa rispetto alla sede del venditore ovvero non sia marciabile e richieda il trasporto mediante carro attrezzi, il beneficiario non è tenuto alla consegna diretta presso la sede del venditore. In tali casi, il venditore dovrà avvalersi, ai fini della demolizione, di demolitori accreditati con la Casa produttrice presenti nell’area in cui il veicolo è ubicato, assicurando il corretto adempimento delle disposizioni previste dalla normativa vigente”. Tesla, a nostro avviso, dovrebbe selezionare demolitori accreditati anche nelle isole, in particolare in città come Palermo e Cagliari. ù