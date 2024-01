Contropiede Tesla: ribassa i prezzi di ricarica

Contropiede Tesla: ribassa i prezzi delle ricariche (super-fast) in tutta Europa, Italia compresa. Ad eccezione dei Paesi scandinavi: Svezia e Norvegia +25%.

Contropiede Tesla: limature in tutta Europa, a 0,46 in Italia Contropiede Tesla: limature in tutta Europa, a 0,46 in Italia

La buona novella è arrivata via Twitter da Felix Hamer un giornalista olandese specializzato nel tema ricarica, con un occhio attento su potenze e costi in tutta Europa. Il nuovo panorama continentale dei prezzi dei Supercharger è interessante non solo per vedere quanto i caricatori Tesla sono più convenienti (anche in Italia) rispetto ai principali operatori. Ma anche per le differenze tra Paese e Paese. I prezzi pubblicati riguardano le ore non di punta, in concomitanza con le quali la tariffa viene leggermente aumentata. Va ricordato che chi possiede un’auto non Tesla può ricaricare in queste colonnine, ma pagando una free mensile di 12,99 euro. Ecco nella tabella qui sopra le stazioni prese a riferimento in ogni Paese, con il calo in percentuale e il nuovo prezzo al kWh. Per l’Italia è stato preso a riferimento il Supercharger di Rovereto, in Trentino, situato di fronte all’hotel Nerocubo, a poca distanza dal casello Rovereto sud della A22. Dotato di 8 stalli V3. Il prezzo è comunque la metà (o meno) rispetto alla concorrenza su colonnine della stessa potenza.

Restiamo i più cari d’Europa, in Danimarca e Francia i prezzi migliori

Tabelle come quella che pubblichiamo in alto danno anche un’idea delle tariffe che Tesla pratica nei diversi Paesi europei. Tariffe delineate, presumibilmente, in base al prezzo locale dell’energia e anche al tasso di occupazione dei Supercharger. Ancora una volta la ricarica italiana è la più cara, con 0,46 euro/KWh e su un livello di prezzi vicino solo a quelli dell’Ungheria (0,45). Tra le più care anche Svizzera (0,42) e Regno Unito (0,37 sterline equivalgono a 0,43 euro). Ma si tratta anche di Paesi in cui il potere d’acquisto è più alto che da noi. Mentre svettano in positivo la Danimarca (0,25) e la Francia (0,27). In pratica in questi due Paesi la ricarica ad alta potenza nei Supercharger Tesla costa come in Italia ricaricare a casa in AC a 3 kW. Un altro mondo. E anche questo spiega perché in questi Paesi le auto elettriche si vendono molto di più…