L’auto elettrica “percepita”: non sono contro, ma….

Marco presenta il suo caso personale per dimostrare che le sue esigenze sono incompatibili con ciò che offre un veicolo a batteria. Lo sappiamo benissimo, pero…

4.000 km al mese e non posso ricaricare a casa

Ad oggi non ho scelto di comprare un’elettrica perchè non credo sia adeguata alle mie esigenze, per i km percorsi e l’indisponibilità per ricaricare a casa. La riflessione in fondo è questa, pur rappresentando, senza dubbio, il futuro della mobilità, ad oggi gli italiani con la possibilità di ricaricare a casa sono una minoranza, e gli altri? Le nostre città sono piene di condomini nei quali è impensabile che ognuno abbia il posto di ricarica.

Immaginando di avere un’elettrica, ho provato allora a cercare un abbonamento per ricaricare alle colonnine ma Enel X Way offre un pacchetto che arriva a “soli” 320 Kw, decisamente pochi per percorrere i 4.000 km al mese miei abituali.

Contro l’auto elettrica basta il buon senso

Venendo all’esperienza di viaggio (mai provata e quindi parlo per buon senso), sono abituato a programmare i miei viaggi scegliendo l’albergo dove dormirò in base alle catene a me preferite per prezzo, servizi, vicinanza alla destinazione, valuto inoltre la disponibilità di cibo senza glutine per mia moglie, celiaca. Con un’elettrica parametro non secondario diventa la disponibilità in albergo, o nelle immediate vicinanze, della possibilità di ricaricare. Sono ragionevolmente sicuro che non ci sia modo di tenere insieme tutte queste esigenze ma non sono disposto a rinunciare alle mie per andare incontro a quelle dell’auto.

Per lo stesso motivo, quando viaggio, faccio (rare) soste quando ho bisogno di un caffè o del bagno (i 1.000 km di autonomia dell’auto non creano problemi), con un’elettrica devo conciliare le due cose, nell’area di servizio dove devo fermarmi per mie esigenze magari non c’è una colonnina mentre dovrò successivamente fare un ulteriore sosta quando a me non servirebbe.

Soddisfatti di metterci solo due ore in più?

Dalla mia, non scientifica, osservazione dei flussi di traffico in autostrada noto le elettriche prevalentemente in corsia di destra ad andatura moderata, tutte persone che possono permettersi di non avere fretta? Forse è la consapevolezza che il consumo aumenta in modo più che proporzionale all’aumentare della velocità ed il tempo necessario alle ricariche non giustifica il piede pesante. Alla fine dei conti il tempo di viaggio non può non essere superiore rispetto a quello con una termica e dire “ci ho impiegato solo un ora/due ore in più” dovrebbe essere fonte di soddisfazione?

A volte passo davanti ad impianti supercharger in mezzo al niente dove sono in ricarica fila di Tesla con i proprietari seduti dentro a mangiarsi un panino in attesa di completare la ricarica e mi chiedo se non sarebbero andati in trattoria potendo scegliere di non fare sosta li.

C’è un disallineamento del mercato

Il legislatore ha imposto alle case costruttrici una transizione in tempi brevi, le case hanno risposto facendo investimenti faraonici ed oggi pubblicizzano solo elettriche, mentre i loro clienti chiedono quasi soltanto termiche.

Un disallineamento inconcepibile fra domanda e offerta, si sta cercando di forzare il mercato con effetti ignorando bisogni e possiblità di chi fa girare la giostra e meriterebbe maggior rispetto. Rimaniamo il popolo della Panda, auto che costa(va) 10.000 Euro.

Torno ad esprimere il pensiero che l’auto elettrica non sia certamente sbagliata ma, oggi, è la scelta giusta per alcuni (pochi) mentre esigenze e possibilità dei più rimangono sul termico. Il vero problema è voler forzare oltre misura i tempi della transizione.

Chiedo scusa per essermi dilungato e, spero, di non aver dato l’impressione di essere un detrattore a prescindere, non lo sono „ . Marco D’Annibale

Le criticità ci sono, nessuno lo nega

Risposta- Gentile Marco, se davvero ci segue da qualche mese avrà visto una decina di volte interventi di lettori che come lei, dopo aver premesso di non essere contrari all’elettrico, avanzano un campionario di obiezioni identiche alle sue: costi alti, difficoltà di ricarica, scelta imposta dall’alto, tempi di percorrenza troppo lunghi, autonomia scarsa, libertà condizionata. Sembra la storiella di quello che diceva “non sono io ad essere razzista, ma è lui che è negro“. Gentile Marco, se davvero ci segue da qualche mese avrà visto una decina di volte interventi di lettori che come lei, dopo aver premesso di non essere contrari all’elettrico, avanzano un: costi alti, difficoltà di ricarica, scelta imposta dall’alto, tempi di percorrenza troppo lunghi, autonomia scarsa, libertà condizionata. Sembra la storiella di quello che diceva “non sono io ad essere razzista, ma è lui che è negro“.

Intendiamoci, in tutte le sue argomentazioni c’è del vero e siamo noi i primi a ripeterlo. Ma quanto di vero ci sia, e quanto ciò rappresenti un ostacolo insormontabile all’adozione di un’auto elettrica dobbiamo intenderci. Perchè lei da un lato esaspera le criticità, dall’altro le parametra a sue esigenze che non sono affatto quelle di un automobilista medio.

In Italia c’è anche l’auto elettrica “percepita”

Le ricordo che la percorrenza media di un’auto è in Italia di 12 mila km all’anno, poco più di 30 al giorno, e che ogni auto sta ferma il 95% del tempo. Il 68% delle abitazioni italiane dispone di un posto auto privato. L’aumento dei consumi in autostrada è lo stesso per ogni tipo di motorizzazione, dipendendo dalla resistenza dell’aria. L’abbonamento mensile flat da 320 kW può essere abbinato ad abbonamenti di altri gestori tutti interoperabili tra loro (Be Charge, per esempio, ne ha uno da 500 kW). Entro l’anno tutta la rete Aspi avrà una stazione di servizio con ricarica ultrafast Free to X ogni 50 km. E via dicendo.

Commentare nel merito ogni sua obiezione sarebbe ripetitivo: come dicevo, abbiamo scritto tutto decine di volte. Ci basterebbe che l’Italia si allineasse agli altri Pesi europei più evoluti, dove la penetrazione si avvia a superare il 15%, per poter dire che anche da noi l’auto elettrica viene percepita per quel che oggi effettivamente è: un’auto per molti, anche se non per tutti.