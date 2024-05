“Contro corrente” oltre ad essere l’occasione per far provare il maggior numero possibile di veicoli elettrici agli appassionati, vuole anche essere un modo per promuove il territorio montano modenese. Le moto elettriche off-road non inquinano e sono silenziose. Quindi un modo ecologico e rispettoso per esplorare l’appennino. Proprio per questo “Contro corrente” ha il patrocinio del Comune di Zocca e la collaborazione della Proloco Zocchese.

L’evento si svolgerà dal 17 al 19 maggio a Zocca (provincia di Modena) in Via S. Giacomo, 724.

