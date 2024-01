C’è un contratto ad hoc per la ricarica nel box condominiale?

Davide ha un garage, ma in un edificio diverso dalla sua residenza: c’è una contratto ad hoc per la ricarica nel box condominiale, ci chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaieettrico.it.

Un mio contatore o quello condominiale?

“Vi seguo assiduamente e sono intenzionato a sostituire la mia vecchia VW Polo diesel con un’auto elettrica. Ma ho un problema che mi blocca: come posso ricaricarla in garage? Mi conviene attivare un contatore “altri usi” o collegarmi al contatore condominiale che ho già visto avere dei costi al kwh decisamente elevati?

Potete fare un po’ di chiarezza sui contratti disponibili per i box e suggerire qualche soluzione? Mi pare di capire che le condizioni economiche siano nettamente più sfavorevoli rispetto a quelle per contratti residenziali (purtroppo il box è in un altro fabbricato e non posso collegarlo al contatore di casa).

Vi ringrazio per il vostro lavoro e vi esorto a continuare e

approfondire sempre di più nonostante tutta le campagne diffamatorie contro l’elettrico!„ Davide da Ivrea

Non si scappa dal contratto “usi diversi”, e il kWh costa di più…

Risposta-Non ci risulta che siano disponibili sul mercato contratti di fornitura specifici per la ricarica nel box condominiale. Sia che lei installi un nuovo contatore dedicato (POD) o che ottenga dal suo condominio il permesso di alimentare la sua wallbox dal contatore condominiale (in questo caso contabilizzando e pagando a parte i prelievi) il costo per kWh sarà quello previsto dai contratti “altri usi”, gravato da una tassazione Iva del 22%, anzichè del 10% dei normali contratti ad uso residenziale.

Scegliendo di installare un suo POD privato, inoltre, dovrà pagare una tantum i costi di installazione del contatore, più quelli per il collegamento al garage. E’ improbabile che questi oneri aggiuntivi possano essere poi ammortizzati anche ottenendo un contratto di fornitura a condizioni particolarmente favorevoli.

Se può, utilizzi il POD del condominio

Quindi, fatti i suoi conti, verificata l’adeguatezza dell’impianto elettrico esistente e ottenuta l’autorizzazione dall’assemblea dei condomini, opti preferibilmente per il collegamento al contatore condominiale. Pagherà la ricarica più che in un garage di pertinenza, fisicamente connesso al POD domestico, ma molto meno che a una colonnina pubblica. E molto più comodamente.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–