





Continui cali di tensione con l’afa, impossibile ricaricare a Milano dopo le 19: è capitato a Paolo, un fedele lettore, con la sua Kia EV3. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Continui cali di tensione, in 3 minuti 7 interruzioni

“Il titolo mattutino di Milano Today dice tutto: “Caldo record Milano: blackout e picco consumi energia elettrica”. Ed infatti… La ricarica della Kia EV3 dopo le 19 non si riesce più a fare, visti i continui cali di tensione. E va già bene che nel nostro Comune non ci siano i blackout a macchia di leopardo che stanno colpendo i comuni circostanti. Visto che in 3 minuti la ricarica si è interrotta e riavviata per 7 volte, l’ho interrotta. Riprogrammando via App (57-70%) alle 4 ed è finita alle 6.30 senza problemi. In ogni caso mi cambia poco, visto il nuovo corso che prevede rabbocchi frequenti piuttosto che lunghe ricariche,come raccontavo qui pochi giorni fa. E se per disgrazia incappassimo anche qui in interruzioni prolungate di corrente, il rabbocco frequente mi metterebbe al riparo dal rischio di non poter ricaricare in caso di necessità. Ne ho parlato sul Gruppo EV3 ed è un problema comune a molti“. Paolo (Pablog)

Potendo meglio rifornire lontano dalle ore di punta

Risposta. Purtroppo black-out sempre più frequenti possono causare anche il problema di non riuscire a staccare il cavo dalla colonnina. È successo (proprio con una Kia EV3) a un lettore romagnolo,pochi giorni fa. Ergo: l’ideale sarebbe riuscire a rifornire negli orari in cui l’assorbimento di energia è minore. Non preoccupa particolarmente, invece, il problema di perdita di autonomia legato ai consumi del condizionatore. Cosa confermata da diversi lettori dopo il nostro articolo. Marco Di Paola per esempio ci ha scritto: “Ho due auto elettriche e vi posso assicurare che la perdita di autonomia c’è. Ma non è rilevante come d’inverno dove se ne perde molto di più. Una delle due auto è una Dacia Spring, dove è facile calcolare la perdita di autonomia nelle diverse situazioni e con i cambi di temperatura direttamente sul sito Dacia“.