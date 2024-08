Continuano i guai per H-D. Richiamo per la LiveWire S2

LiveWire richiama le LiveWire S2 Del Mar e Mulholland del 2024. Il problema è un fusibile ad alta tensione che va sostituito.

Piccolo inciampo per LiveWire. La costola elettrica di Harley-Davidson è costretta a un richiamo delle S2 Del Mar e Mulholland prodotte nel 2024. Tutta colpa di un fusibile ad alta tensione che rischiando di rompendosi può interrompere la propulsione. Il malfunzionamento potrebbe verificarsi in caso di “eventi ripetuti di rapida accelerazione”. e verrà risolto dai concessionari semplicemente sostituendolo il fusibile con amperaggio più elevato.

Che problemi hanno le LiveWire S2?

Nel richiamo saranno coinvolte 788 moto (574 Del Mar e 214 Mulholland), anche se di queste solo un 2%, ovvero circa 16 motociclette, potrebbe effettivamente presentare il difetto. Difetto che è emerso per la prima volta l’11 giugno e che ha messo in relazione due casi di richiamo in garanzia per il medesimo problema. Il 5 agosto LiveWire ha allora iniziato il richiamo e fino a quella data non si sono registrati infortuni o incidenti.

La produzione che verrà avviata l’11 settembre risolverà il problema direttamente in fase di assemblaggio. Per la Del Mar si tratta del terzo richiamo. Il primo è stato a febbraio per un problema al software e un mese dopo per alcuni dadi che potevano allentarsi.

