Continental Green Caliper, freni superlegggeri per le BEV

Ecco allorache ha presentato una. La nuova “pinza verde” per freni a disco si chiamaE’più compatta e leggera di quelle per veicoli tradizionali, ma vanta la stessa potenza di decelerazione. Continental afferma che la(fino ain menofreno, più fino a) e l’attrito ridotto tra pastiglia freno e disco si combinano per.I freni di un veicolo elettrico tendono ad attivarsi molto meno frequentemente rispetto a quelli di un veicolo tradizionale, grazie alla frenata rigenerativa. Quindi il. Tuttavia, a causa del maggior peso del veicolo elettrico, ledei freni spesso devono. Continental ha ottimizzato il nuovo design della pinza freno per questo profilo modificato.

Continental spiega che fino a circa 0,3 g di decelerazione, nella “gamma di frenata di comfort”, un veicolo elettrico difficilmente ha bisogno del suo freno di base. Al di là di questo punto c’è l'”area di miscelazione”, la transizione senza soluzione di continuità tra la rigenerazione e l’uso del freno di fondazione controllato dal sistema frenante elettronico. Il freno di fondazione è attivo da solo durante la frenata di emergenza.

Gli sviluppatori di Continental hanno analizzato questo profilo e hanno progettato il Green Caliper di conseguenza. La sua pinza a pugno in ghisa è più compatta e le pastiglie dei freni sono più piccole e sottili, poiché si consumano più lentamente. Ciò consente di ridurre la massa della pinza. La pinza freno più piccola consente anche l’utilizzo di un disco freno in ghisa più grande. A causa del ridotto carico termico, il disco può essere notevolmente più sottile, risparmiando più peso.

Nell’interesse dell’efficienza di guida, la Green Caliper ritrae attivamente anche le pastiglie dei freni dopo ogni frenata. Ciò riduce la coppia frenante residua tra le pastiglie e il disco a meno di 0,2 newton-metri.

“L’aumento dell’efficienza è un obiettivo primario nell’ottimizzazione dei veicoli elettrici. Minore è la perdita di energia elettrica, maggiore è l’autonomia del veicolo“, afferma Dominik Hiss, Head of Product Center Friction Brakes, Hydraulic Brake Systems di Continental. “I freni possono dare un contributo a questo che finora non è stato sfruttato. Con la nuova Green Caliper, stiamo fornendo una tecnologia pronta per la produzione che sblocca ulteriore potenziale per l’autonomia di un’auto elettrica“.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-