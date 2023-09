Consumo delle gomme: che succede con l’elettrico?

Consumo delle gomme: Sergio registra un degrado importante con la sua Peugeot 3008 ibrida plug-in. Che cosa aspettarsi se passa a un Suv elettrico? Vaielettrico risponde. I vostri questi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Consumo delle gomme: con la Peugeot 3008 plug-in non mi durano più di 20-22 mila km

“T orno su un problema ricorrente quando si parla di elettrificazione: il consumo degli pneumatici. Abito in montagna e guido da diversi anni Suv 4×4 che, utilizzando pneumatici invernali, mi aiutano a districarmi in situazioni critiche nella stagione fredda. Vivo in quota e lavoro in pianura, ogni giorno faccio 60-100 km che ne comprendono sempre almeno 30 di curve e tornanti in forte salita o discesa. Questo fa sì che un treno di gomme difficilmente duri più di 20-22000 km, sia estivo che invernale. Questo valeva per le ultime auto (VW Tiguan e Jeep Renegade, entrambe 2000 turbodiesel). Ora ho una Peugeot 3008 ibrida plug-in 4×4. con 3 motori. Uno elettrico al posteriore (usato normalmente per la trazione quando la batteria è carica). Uno elettrico all’anteriore (per avere la trazione integrale totalmente elettrica e ‘aiutare’ il posteriore in caso di forte richiesta di coppia). Più il motore termico, sempre all’anteriore “ .

Dopo un treno di gomme buttato, ho imparato dagli errori…

“ La potenza cumulata dei 3 motori, in condizioni ottimali è di circa 300 Cv ma chiaramente è raro andare ad utilizzarli tutti. Normalmente, dato che percorro l’80% della strada in modalità elettrica, utilizzo per la trazione quasi sempre e solo il motore posteriore. L’auto è anche molto pesante, avendo motore termico, cambio, serbatoio della benzina, 2 motori elettrici e 13 kWh di batterie (sotto al divano posteriore). Nonostante il peso, questa auto è quella che si comporta meglio sulla neve e in condizioni difficili, molto meglio delle precedenti turbodiesel. Tre anni fa, quando ho ritirato l’auto, ho fatto l’errore di non controllare la pressione degli pneumatici. Come risultato, dopo 3 mesi e pochi km, le gomme erano lisce all’esterno e avevano ancora battistrada al centro. Gomme buttate a fine stagione. Imparando da questo errore, da allora controllo la pressione ogni 1-2 settimane, per essere sicuro di rientrare sempre nei valori corretti (vicino ai limiti superiori indicati sul libretto uso&manutenzione) “ .

Dovrò buttare due delle estive dopo solo 14 mila km

“ Lo scorso marzo ho sostituito le gomme invernali con un nuovo treno di pneumatici estivi, E Primacy XL. Sono quelli di primo equipaggiamento e ho sempre utilizzato quelli nel periodo estivo. Oggi, fine settembre, dopo aver percorso 12.000 km il battistrada delle gomme posteriori è di circa 2 mm (quelle anteriori ne hanno 3,5). Questo significa che, quando fra un mese andrò a montare il treno invernale dovrò buttare le 2 estive posteriori, dopo (stimo) circa 14.000 km. I pneumatici di questo modello hanno misure un po’ particolari (205/55R19 97V). Sicuramente il peso importante dell’auto (un po’ sbilanciato sul posteriore), unito alla larghezza ridotta del battistrada e l’utilizzo su strade con molte curve, incide sul consumo. Aggiungo che probabilmente anche il mio stile di guida è molto aggressivo (per lo meno sulle curve) e quindi i numeri sono corretti ,ma il mio problema è la stima per il futuro “ .

Consumo delle gomme: se passo a un Suv elettrico che cosa devo aspettarmi?

“ Sono molti anni che guido auto aziendali con contratto di noleggio a lungo termine che comprende un numero “fisso” di pneumatici compresi. Il canone di noleggio lo paga l’azienda e tutte le spese extra sono a mio carico. Quindi se sbaglio a stimare il numero di pneumatici, devo comprare io quelli mancanti (come appunto quelli che ho messo a marzo, dato che il primo treno era stato “bruciato” in pochi mesi). Vorrei che la prossima auto sia un’elettrica. Ma, per esigenze, sempre un SUV 4×4 (la più piccola è la smart #1 brabus), si parlerà sempre di auto pesanti, con doppio motore e con coppia molto elevata. Che tipo di consumo posso aspettarmi per il mio utilizzo? Devo prevedere un treno ogni 10.000 km? “. Sergio Tadini

Risposta. Sul tema del consumo gomme stiamo ancora raccogliendo dati e invitiamo i lettori ad aiutarci con le loro testimonianze. A suo tempo abbiamo pubblicato i risultati di un test su 10 mila km realizzato da Paolo Mariano con la Volkswagen ID.3. Risultati rassicuranti (7 mm di battistrada all’anteriore e 6 mm al posteriore), ma con uno stile di guida ben più conservativo rispetto a quello di Sergio. Tanto più che si tratta di un modello decisamente più leggero dei Suv citati dal lettore. I detrattori delle auto elettriche tendono a mettere in conto tra gli aspetti negativi proprio un consumo anomalo degli pneumatici. Consumo anomale che però, nelle testimonianze di molti nostri lettori non si verifica, per effetto di stili di guida più tranquilli e per l’uso poco frequente dei freni. Questo grazie alla decelerazione con la frenata rigenerativa. Sul tema del consumo gomme stiamo ancora raccogliendo dati e invitiamo i lettori ad aiutarci con le loro testimonianze. A suo tempo abbiamo pubblicatodi un test surealizzato dacon laRisultati rassicuranti (di battistradama con uno stile di guida ben più conservativo rispetto a quello di Sergio. Tanto più che si tratta di un modello decisamente più leggero dei Suv citati dal lettore. Idelle auto elettriche tendono a mettere in conto tra gli aspetti negativi proprio undegli pneumatici. Consumo anomale che però, nelle testimonianze di molti nostri lettori non si verifica, per effetto di stili di guida più tranquilli e perQuesto grazie alla decelerazione con la frenata rigenerativa.