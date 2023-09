Consumo delle gomme 2/ “Con la Enyaq 57 mila km”

Consumo delle gomme 2/ Arrivano le prime testimonianze, dopo che Sergio aveva chiesto ragguagli sull’usura, volendo passare dalla plug-in all’elettrico. Qui Michele racconta come sta andando (bene) con la sua Skoda Enyaq 60.

Consumo delle gomme 2 / Le ho solo invertite a 25 mila km

“ S ono Michele, ho letto il vostro articolo sulla questione di quanto si consumino le gomme sui veicoli elettrici e vorrei dare il mio contributo. Ho una Skoda Enyaq 60 ormai da più di due anni, trazione posteriore. Ho percorso oltre 57.000km e ho ancora su le gomme di primo equipaggiamento, che sono ormai al 20/30%, infatti ora le sostituirò con l’arrivo dell’inverno. Si sono consumate in modo molto regolare e forse iniziano solo adesso a evidenziare una leggera usura maggiore sulla spalla esterna. Non le ho mai tolte, infatti in inverno per circolare tengo a bordo le calze antineve omologate (in realtà se nevica me ne resto a casa). Le gomme che ho su sono delle Pirelli Electa (specifiche per l’elettrico), misura 235/55/19, le ho invertite una sola volta più o meno a 25.000km “ . ono Michele, ho lettosulla questione die vorrei dare il mio contributo. Ho unaormai da più di due anni, trazione posteriore. Ho percorso oltree ho ancora su le gomme di primo equipaggiamento, che soninfatti ora le sostituirò con l’arrivo dell’inverno. Si sono consumate in modo molto regolare e forse iniziano solo adesso a evidenziare una, infatti in inverno per circolare tengo a bordo le calze antineve omologate (in realtà se nevica me ne resto a casa). Le gomme che ho su sono delle(specifiche per l’elettrico), misura 235/55/19, le ho invertite una sola volta più o meno a

Degrado simile alla mia vecchia Skoda Octavia, se non migliore

“ Io faccio circa 100km al giorno tra la provincia di Perugia e Arezzo, quindi un mix equilibrato di statali, centri urbani e 4 corsie tra E45 e autostrada A1. Oltre a qualche viaggio più lontano per sport, vacanza e varie… Quindi non ho mai affrontato passi di montagna con regolarità, guido quasi sempre con molta tranquillità cercando di privilegiare il relax e il comfort. E uso tantissimo il cruise control adattivo. Controllo la pressione una volta al mese circa. Posso dire che il consumo gomme che ho riscontrato è quindi ottimo, più o meno uguale a quando avevo le precedenti auto, se non migliore . Ho cambiato prima due Skoda Octavia 1.6 tdi station wagon negli 8 anni precedenti. Cordiali saluti e grazie per le info che condividete “. Michele Valentini

Risposta . Per ora ci limitiamo a segnalare che altre testimonianze si trovano nei commenti al proveremo ad azzardare qualche conclusione. . Per ora ci limitiamo a segnalare che altre testimonianze si trovano nei commenti al primo articolo. Aspettiamo altri rendiconti, poi