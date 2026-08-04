Consumo Audi A2: solo 12,8 kWh/100 km

Consumo Audi A2: solo 12,8 kWh per fare 100 km, ovvero 7.812 km con un kWh. È il dato che più salta all’occhio del nuovo modello.
Consumo Audi A2 a livello di citycar
Ormai con l’Audi c’eravamo abituati a sentir parlare soprattutto di prestazioni: potenza, accelerazione…E invece per l’Audi A2 elettrica in arrivo la Casa di Ingolstadt enfatizza prima di tutto la parsimonia nei consumi. Per chi ha la possibilità di ricaricare a casa, significa spendere poco più di 3 euro per fare 100 km, contro i 10 circa che ti costa un’auto a benzina. Ma anche nelle ricariche pubbliche, con un buon abbonamento, si può risparmiare bene. Il dato dei 12,8 kWh per 100 km è riferito alla versione più virtuosa, quella da 140 kW (190 CV) con pacchetto efficiency. Ed è reso possibile anche da un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,24: il miglior valore tra le compatte Audi. Con batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 61 kWh “cell-to-pack”, che promette : “elevata densità energetica ed efficienza di ricarica alla wallbox dell’89,6%”.
Autonomia che sfiora i 500 km nella prima versione
Proprio sulla batteria, Audi spiega che gli accumulatori LFP “non necessitano di terre rare e possono contare su di una lunga durata nel tempo. Ed essere ricaricati abitualmente sino al 100% senza perdite funzionali“. Senza la precauzione di fermarsi quando lo riempimento raggiunge l’80%, dunque. “Grazie alla curva di tensione piatta, la batteria di Audi A2 garantisce un’elevata tensione anche al ridursi dello stato di carica (SoC). A vantaggio della costanza della potenza in uscita”, aggiunge la marca tedesca. Al lancio, a fine anno, sarà disponibile solo la batteria da 61 kWh lordi (58 utilizzabili), con autonomia fino a 499 km. Seguiranno altre due batterie (51 e 84 kWh lordi) e tre ulteriori motorizzazioni (125, 170 e 240 kW). Nella versione disponibile al lancio, la potenza di picco di ricarica sarà di 105 kW (in continua, 26 minuti per passare dal 10 all’80%) o di 11 kW (AC).
Prezzo d’attacco sotto i 40 mila euro
L’A2 supporta la ricarica bidirezionale. La batteria ad alta tensione può sia ricevere energia dalla rete sia restituirla a vantaggio dei dispositivi esterni. O della residenza domestica. Grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), l’auto è in grado di alimentare direttamente dispositivi elettrici, ad esempio delle e-bike. Mentre la funzione Vehicle-to-Home (V2H), disponibile successivamente al lancio, vede l’accumulatore ad alta tensione fungere da sistema di stoccaggio energetico domestico. Ad esempio in abbinata a un impianto fotovoltaico. Durante la fase V2H, l’energia della batteria ad alta tensione di Audi A2 può essere trasferita alla rete di casa tramite una wallbox compatibile.
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