Consumiamo troppa energia, dove la prenderemo?



















Consumiamo troppa energia, si avvicina un futuro fatto da tanti black-out? Fino a che punto le rinnovabili ci possono aiutare? Sono le domande di Aldo, un lettore preoccupato. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

Consumiamo troppa energia: tra Data Center e aria condizionata…

“Comincio davvero a pensare che potremmo restare a breve a corto di energia, con black-momentanei molto frequenti e forse anche peggio. Ho visto in tivù il servizio, mi sembra di Presa Diretta, sui consumi spaventosi dei Data Center per l’intelligenza artificiale. E veniamo da un’estate torrida (tutt’altro che finita), con consumi altrettanto spaventosi di aria condizionata. Come possiamo uscirne, visto che il nucleare, comunque là si pensi, é di là da venire? Le rinnovabili ci possono dare veramente una mano?”. Aldo Marzoli

Agosto terribile: col caldo torrido consumi +16%

Risposta. In effetti veniamo da mesi di consumi molto elevati. Ad agosto la domanda di energia elettrica ha raggiunto il valore più alto mai registrato per questo mese: 28,9 TWh, +16,5% rispetto ad agosto 2025. Colpa soprattutto del fortissimo uso di aria condizionata. “Nelle ore notturne“, ricorda Terna, “le temperature, in media sono state superiori di 5°C rispetto ad agosto 2025, determinando un maggiore ricorso ai sistemi di raffrescamento”. Le rinnovabili hanno fatto la loro parte: la produzione è stata pari a 12 TWh, coprendo il 41,4% del fabbisogno elettrico nazionale. In particolare, il fotovoltaico ha raggiunto i 6,2 TWh (+20,4% rispetto ad agosto 2025), sostenuto anche dall’aumento della capacità installata. Ma le nuove installazioni procedono troppo lentamente e la produzione da rinnovabili nel 2026 è cresciuta solo dell’1,2%. Con una capacità installata di 88,1 GW, hanno coperto comunque il 42,4% della domanda nazionale. Ma possiamo e dobbiamo fare molto di più, accelerando le nuove installazioni e migliorando le già esistenti.

Dobbiamo arrivare al 60% coperto da rinnovabili

Non lo diciamo noi, lo dice il n.1 di Terna, Pasqualino Monti: “In questa fase il gas svolge un ruolo importante per la sicurezza del sistema elettrico. Non può, però, rappresentare una risposta nel lungo periodo, soprattutto perché espone il Paese alla volatilità dei prezzi. La questione energetica, però, non riguarda soltanto il prezzo, ma la capacità di garantire sicurezza e maggiore autonomia del Paese. Per questo è necessario diversificare le fonti di approvvigionamento, aumentare la produzione di rinnovabili e avere una rete elettrica più capillare e moderna“. E anche meno costosa. L’Italia ha la possibilità di arriva almeno al 60% dei consumi coperti da energia rinnovabile auto prodotta. Ma deve vincere le mille obiezioni che si affacciano ogni volta che si delinea un nuovo investimento. Distinguendo tra proteste fondate e pretesti per fermare un processodi utilità generale. E bisogna investire sul tema dell’accumulo, in modo da non podurre energia destinata ad essere diespersa