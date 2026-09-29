Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il29 Settembre 2026
0

Consumiamo troppa energia, dove la prenderemo?

2 min


IPlanet Promo


Promo Estiva Vai Elettrico


Promo Estiva Vai Elettrico

Consumiamo troppa energia, si avvicina un futuro fatto da tanti black-out? Fino a che punto le rinnovabili ci possono aiutare? Sono le domande di Aldo, un lettore preoccupato. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

 Consumiamo troppa energia: tra Data Center e aria condizionata…

“Comincio davvero a pensare che potremmo restare a breve a corto di energia, con black-momentanei molto frequenti e forse anche peggio. Ho visto in tivù il servizio, mi sembra  di Presa Diretta, sui consumi spaventosi dei Data Center per l’intelligenza artificiale. E veniamo da un’estate torrida (tutt’altro che finita), con consumi  altrettanto spaventosi di aria condizionata. Come possiamo uscirne, visto che il nucleare, comunque là si pensi, é di là da venire? Le rinnovabili ci possono dare veramente una mano?”. Aldo Marzoli

Agosto terribile: col caldo torrido consumi +16%

Consumiamo troppa energia

Risposta. In effetti veniamo da mesi di consumi molto elevati. Ad agosto la domanda di energia elettrica ha raggiunto il valore più alto mai registrato per questo mese: 28,9 TWh, +16,5% rispetto ad agosto 2025. Colpa soprattutto del fortissimo uso di aria condizionata. “Nelle ore notturne“, ricorda Terna,  “le temperature, in media sono state superiori di 5°C rispetto ad agosto 2025, determinando un maggiore ricorso ai sistemi di raffrescamento”. Le rinnovabili hanno fatto la loro parte: la produzione  è stata pari a 12 TWh, coprendo il 41,4% del fabbisogno elettrico nazionale. In particolare, il fotovoltaico ha raggiunto i 6,2 TWh (+20,4% rispetto ad agosto 2025), sostenuto anche dall’aumento della capacità installata. Ma le nuove installazioni procedono troppo lentamente e la produzione da rinnovabili nel 2026 è cresciuta solo dell’1,2%. Con una capacità installata di 88,1 GW, hanno coperto comunque il 42,4% della domanda nazionale.  Ma possiamo e dobbiamo fare  molto di più, accelerando le nuove installazioni e migliorando le già esistenti.

Dobbiamo arrivare al 60% coperto da rinnovabili

Consumiamo troppa energia

Non lo diciamo noi, lo dice il n.1 di Terna, Pasqualino Monti:In questa fase il gas svolge un ruolo importante per la sicurezza del sistema elettrico. Non può, però, rappresentare una risposta nel lungo periodo, soprattutto perché espone il Paese alla volatilità dei prezzi. La questione energetica, però, non riguarda soltanto il prezzo, ma la capacità di garantire sicurezza e maggiore autonomia del Paese. Per questo è necessario diversificare le fonti di approvvigionamento, aumentare la produzione di rinnovabili e avere una rete elettrica più capillare e moderna“. E anche meno costosa. L’Italia ha la possibilità di arriva almeno al 60% dei consumi coperti da energia rinnovabile auto prodotta. Ma deve vincere le mille obiezioni che si affacciano ogni volta che si delinea un nuovo investimento. Distinguendo tra proteste fondate e pretesti per fermare un processodi utilità generale. E bisogna investire sul tema dell’accumulo, in modo da non podurre energia destinata ad essere diespersa

 

Redazione
il29 Settembre 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Wallbox: a settembre installazioni a +273%, sui tempi del bonus parla Motus-e

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!