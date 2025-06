Consumi VW ID.3? La mia 14,2 KWh/100 Km, ci scrive Ambrogio, che ci invia un accurato report della sua auto, acquistata a settembre. Un buon dato, secondo lui, più di 7 km con un kWh.

Consumi VW ID.3? Ecco il bilancio di un viaggio sulle Dolomiti

“Tra il 21 ed il 23 Giugno ho fatto un giro di 3 giorni sulle Dolomiti con la mia ID.3 MY2025 e batteria da 59 KWh. Ho inizialmente programmato il viaggio con ABRP e fatto poi delle variazioni in base alle esigenze del momento. Sono partito da casa, in provincia di Como, con batteria al 99% e con destinazione Alleghe. Prima fermata per la colazione all’area di sosta Valbrembana Sud, col 66% di batteria: ne ho approfittato per ricaricare al 90%. Successiva fermata all’area di servizio Colveresa (VI) per 10 minuti di pausa, ne ho approfittato per ricaricare dal 50% al 70%. Arrivo ad Alleghe dopo 402 Km col 34% di batteria ed un consumo medio di 15,8 KWh/100 Km, con un’autonomia potenziale di 370 Km. Aggiungo che ho viaggiato al mattino, con un uso moderato dell’aria condizionata, una velocità di crociera in autostrada di circa 115 Km/h ed avrei tranquillamente potuto fare una sola sosta per la ricarica. Ad Alleghe mi sono rifornito ad una colonnina AC a 50 mt. dall’albergo dove ho preso alloggio ed ho ricaricato dal 34% al 65 %.

A spasso per i passi, con queste tappe di rifornimento

Seconda tappa in montagna ad andatura turistica facendo Piani di Pezze, passo Giau, Cortina, Passo tre Croci, Misurina, passo Cimabanche, Cortina, passo Falzarego, Alleghe. Con numerose fermate per gustarmi i meravigliosi panorami delle Dolomiti, ma anche con qualche tratto in modalità “allegra” per provare le eccellenti doti dinamiche dell’auto. Ho usato il climatizzatore per precondizionare dopo le soste al sole, poi in viaggio ho sfruttato l’aria fresca di montagna dai finestrini. Ho percorso 128 Km con consumo di 13 KWh/100Km. A fine giornata ho ricaricato alla colonnina vicino all’albergo dal 37% all’80%. Autonomia potenziale in questo tratto di montagna di 457 km, cosi calcolata: consumo della batteria 65%-37% =28%, 128 km/28% = 457, 14 km. Terza tappa, nel primo tratto da Alleghe a passo San Pellegrino, Moena ed area di servizio Valbrembana Nord, ho percorso 259 km, con consumo di 12,8 KWh/100Km, grazie al dislivello positivo. Cena veloce e ricarica dal 23% al 60%. Tratto finale con arrivo a casa col 22% dopo altri 126 Km, con consumo di 17,3 KWh/100Km. In quest’ultimo tratto , quasi tutto autostrada e dislivello negativo, l’autonomia potenziale è stata 331 km. Aria condizionata a 24° e temperatura esterna oltre i 30° da Egna in poi.

L’autonomia reale in questi primi mesi? 415 km

Altri dati utili: la % di carica all’arrivo è sempre stata correttamente indicata in anticipo dal navigatore. Non tanto al momento della programmazione, quanto dopo pochi km di marcia, quando il navigatore prende atto di come stai guidando. Il valore è stato sempre inferiore a quello indicato da ABPR. In questo viaggio ho percorso 915 Km, la metà in autostrada col condizionatore acceso. Ho calcolato un consumo medio di 14,6 KWh/100Km ed una autonomia potenziale di 404 Km. Per completezza, da quando l’ho acquistata, nel settembre 2024, fino ad ora, fine giugno, il consumo medio è stato di 14,2 KWh/100 Km che, con la batteria da 59 KWh, comporta un’autonomia di 415 Km a fronte di un’autonomia WLTP data per questa auto di 423 Km. Non male, visto che ho passato l’inverno e che non ho la pompa di calore. In un tratto pianeggiante tra Brescia e Bergamo, ho potuto tenere una velocità costante di 120 Km/h per una quindicina di km: il consumo medio è stato di 19 KWh/100 Km, che con la batteria di 59 KWh si traduce in un’autonomia potenziale di 310 Km. A questa velocità puoi fare con buoni margini di riserva, circa 240 Km con sosta ogni 2 ore per ricaricare, cosa più che accettabile per le mie esigenze.

Consumi VW ID.3: quanto spendo a casa, quanto nelle colonnine

È noto che parte dell’energia prelevata dalle colonnine viene dispersa nel convertitore AC/AD e nella la batteria. Facendo il rapporto tra i KWh caricati e quelli realmente immagazzinati nella batteria (usando la variazione in % del SOC moltiplicato per la capacità della batteria) questa dispersione è del 4-5% con la carica in DC e del 12%-20% con carica in AC .Per ricaricare ho usato la tessera Elettroverse ed ho pagato il KWh 0,67 € alle AC, 0,82 € alla Ewiva, 0,77€ alle Free to X da 300 KW, 0,62€ alle Free to X da 50. Ho scoperto solo successivamente che con EVDC i prezzi sono molto più bassi. In totale ho speso 68 € alle colonnine, aggiungo 12 € di ricarica a casa e calcolo un costo di 8,74€ ogni 100 Km. A casa è un’altra cosa: il costo medio quando prelevo dalla rete è di 0,23€ al KWh, quando prelevo dal fotovoltaico è di 0,10 €, (è il costo di ammortamento dell’impianto che ho calcolato io). Considerando perciò il consumo medio dell’auto (14,2 KWh/100km) un 15% di dispersione, il costo bilanciato tra fotovoltaico e rete (0,16€ ), fanno 14,2 * 1,15 * 0,16 = 2,61€ ogni 100 Km. Questo per me a lungo andare rende il costo totale (il famoso TCO), più conveniente rispetto ad un’equivalente termica. Con miglior confort, più piacere di guida e minor impatto ecologico“. Ambrogio Comi